Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
33
26
0
1
3
0
Защ
33
26
1
1
7
0
Защ
27
24
1
0
7
0
Защ
27
18
1
0
1
1
Защ
25
17
0
0
4
0
Защ
25
16
0
1
1
1
Защ
22
12
3
2
3
1
Защ
36
12
0
0
0
0
Защ
33
12
0
0
5
0
Защ
36
1
0
0
1
0
Пол
35
23
0
0
3
0
Пол
41
23
0
1
1
0
Пол
40
22
1
1
7
1
Пол
24
22
3
1
3
0
Пол
31
21
0
2
5
0
Пол
23
15
0
1
3
0
Пол
39
15
1
0
6
0
Пол
26
9
0
0
2
0
Пол
27
8
0
0
0
0
10Иссиар Диа И. Диа
Нап
33
28
7
3
2
0
Нап
35
22
3
1
1
0
Нап
36
17
1
1
2
0
Нап
27
12
1
0
0
0
Нап
25
4
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
35
21
28
0
0
0
Вра
33
14
18
0
0
0
Вра
24
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
10
полузащитников
5
нападающих