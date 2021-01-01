Нанси
Нанси
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Франция
Стадион
Марсель Пико
Тренер
Пабло Корреа
П. Корреа
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
28
Жульен Кето Ж. Кето
Защ
33
26
0
1
3
0
14
Жоффри Куффа Ж. Куффа
Защ
33
26
1
1
7
0
3
Тобиас Бадила Т. Бадила
Защ
27
24
1
0
7
0
4
Моду Дианье М. Дианье
Защ
27
18
1
0
1
1
2
Клеман Лангле К. Лангле
Защ
25
17
0
0
4
0
24
Эрик Кабако Э. Кабако
Защ
25
16
0
1
1
1
17
Файто Мауасса Ф. Мауасса
Защ
22
12
3
2
3
1
20
Микаэль Кретьен Бассер М. Кретьен Бассер
Защ
36
12
0
0
0
0
26
Винсан Муратори В. Муратори
Защ
33
12
0
0
5
0
Роберт Хут Р. Хут
Защ
36
1
0
0
1
0
7
Антони Робич А. Робич
Пол
35
23
0
0
3
0
15
Юссуф Хаджи Ю. Хаджи
Пол
41
23
0
1
1
0
25
Бенуа Педретти Б. Педретти
Пол
40
22
1
1
7
1
6
Юссеф Айт Беннассер Ю. Айт Беннассер
Пол
24
22
3
1
3
0
18
Диалло Гидилей Д. Гидилей
Пол
31
21
0
2
5
0
19
Лоик Пуе Л. Пуе
Пол
32
19
1
0
3
0
8
Венсан Марчетти В. Марчетти
Пол
23
15
0
1
3
0
5
Алу Диарра А. Диарра
Пол
39
15
1
0
6
0
13
Серж Н'Гуессан С. Н'Гуессан
Пол
26
9
0
0
2
0
11
Карим Кулибали К. Кулибали
Пол
27
8
0
0
0
0
10
Иссиар Диа И. Диа
Нап
33
28
7
3
2
0
9
Морис Дале М. Дале
Нап
35
22
3
1
1
0
12
Кристоф Манданн К. Манданн
Нап
36
17
1
1
2
0
23
Антони Кура А. Кура
Нап
27
12
1
0
0
0
27
Алексис Бюзен А. Бюзен
Нап
25
4
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Гай Нди-Ассембе Г. Нди-Ассембе
Вра
35
21
28
0
0
0
1
Сергей Черник С. Черник
Вра
33
14
18
0
0
0
30
Александре Мене А. Мене
Вра
24
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
3
вратаря
10
защитников
10
полузащитников
5
нападающих