Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
28
29
3
0
5
0
Защ
37
22
0
0
1
0
Защ
27
22
0
0
4
0
Защ
23
22
2
2
3
1
Защ
21
20
1
0
5
0
Защ
31
19
0
0
0
0
Защ
22
16
0
0
3
0
Защ
35
15
1
0
0
0
Защ
29
4
0
0
0
0
Защ
31
0
0
0
0
0
Защ
19
0
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Пол
21
26
0
1
5
0
Пол
34
23
0
0
5
0
Пол
24
22
1
1
4
0
Пол
30
22
1
0
4
0
Пол
35
16
0
1
1
1
Пол
34
7
0
0
0
0
Пол
25
3
0
0
0
0
Нап
24
30
6
1
2
0
Нап
24
24
3
0
1
0
Нап
21
18
7
2
1
0
Нап
27
16
3
2
4
0
Нап
22
15
3
1
2
0
Нап
22
8
0
0
1
0
Нап
24
5
0
0
0
0
Нап
2
0
0
2
0
Нап
24
1
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
18
36
0
1
0
Вра
32
12
14
0
1
0
Вра
23
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
7
полузащитников
11
нападающих