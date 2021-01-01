Лорьян
Лорьян
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Страна
Франция
Стадион
Мустуар
Тренер
Кристоф Пелиссье
К. Пелиссье
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
6
Лоран Абержель Л. Абержель
Защ
28
29
3
0
5
0
21
Жереми Морель Ж. Морель
Защ
37
22
0
0
1
0
15
Жульен Лапорт Ж. Лапорт
Защ
27
22
0
0
4
0
2
Эндрю Гравийон Э. Гравийон
Защ
23
22
2
2
3
1
8
Трево Чалоба Т. Чалоба
Защ
21
20
1
0
5
0
25
Венсан Ле Гофф В. Ле Гофф
Защ
31
19
0
0
0
0
17
Убулан Мендес У. Мендес
Защ
22
16
0
0
3
0
14
Жером Эрго Ж. Эрго
Защ
35
15
1
0
0
0
5
Томас Фонтейн Т. Фонтейн
Защ
29
4
0
0
0
0
20
Матье Санер М. Санер
Защ
31
0
0
0
0
0
33
Лорис Муйоколо Л. Муйоколо
Защ
19
0
0
0
0
0
31
Йоанн Этьен Й. Этьен
Защ
23
0
0
0
0
0
10
Энцо Ле Фе Э. Ле Фе
Пол
21
26
0
1
5
0
18
Фабьен Лемуан Ф. Лемуан
Пол
34
23
0
0
5
0
11
Кентен Буагар К. Буагар
Пол
24
22
1
1
4
0
23
Тома Монконду Т. Монконду
Пол
30
22
1
0
4
0
22
Жонатан Делаплас Ж. Делаплас
Пол
35
16
0
1
1
1
13
Сильвен Марво С. Марво
Пол
34
7
0
0
0
0
24
Франклин Ваджа Ф. Ваджа
Пол
25
3
0
0
0
0
19
Йоанн Висса Й. Висса
Нап
24
30
6
1
2
0
27
Адриан Грбич А. Грбич
Нап
24
24
3
0
1
0
13
Терем Моффи Т. Моффи
Нап
21
18
7
2
1
0
29
Пьер-Ив Амель П. Амель
Нап
27
16
3
2
4
0
28
Арман Лорьенте А. Лорьенте
Нап
22
15
3
1
2
0
7
Стефан Диарра С. Диарра
Нап
22
8
0
0
1
0
9
Умут Бозок У. Бозок
Нап
24
5
0
0
0
0
C. Pelissier C.
Нап
2
0
0
2
0
19
Йоанн Висса Й. Висса
Нап
24
1
0
0
0
0
4
Tiago Ilori T.
Нап
0
0
0
0
0
34
Malamine Doumbouya M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
30
Пауль Нарди П. Нарди
Вра
26
18
36
0
1
0
1
Маттью Дрейер М. Дрейер
Вра
32
12
14
0
1
0
16
Тедди Бартуше Т. Бартуше
Вра
23
0
0
0
0
0
33
игроков
33
Всего игроков
3
вратаря
12
защитников
7
полузащитников
11
нападающих