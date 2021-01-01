Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
26
30
1
2
9
1
Защ
26
29
1
0
7
1
Защ
28
21
0
0
1
0
Защ
32
19
0
0
2
0
Защ
22
18
0
0
4
1
Защ
32
11
0
1
2
0
Защ
29
9
0
0
2
1
Защ
22
6
0
0
2
0
Защ
29
4
0
0
0
0
Защ
33
4
0
0
0
0
Защ
34
0
0
0
0
0
Пол
32
32
5
3
6
0
Пол
32
23
2
0
3
0
Пол
25
18
3
1
0
0
Пол
28
14
0
1
4
1
Пол
23
13
0
0
2
0
Нап
26
27
5
1
6
0
Нап
27
26
5
2
8
0
Нап
32
17
0
2
3
0
Нап
32
16
3
0
1
0
Нап
29
9
2
0
2
0
Нап
28
7
0
0
2
0
Нап
30
1
0
0
0
0
Нап
21
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
26
34
47
0
1
0
Вра
29
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
2
вратаря
11
защитников
6
полузащитников
9
нападающих