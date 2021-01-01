Кан
Кан
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Франция
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Мишель д'Орнано
Тренер
Фабьен Меркадаль
Ф. Меркадаль
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
21
Фредерик Жилберт Ф. Жилберт
Защ
26
30
1
2
9
1
24
Александер Джику А. Джику
Защ
26
29
1
0
7
1
14
Жонатан Гради Ж. Гради
Защ
28
21
0
0
1
0
2
Поль Байссе П. Байссе
Защ
32
19
0
0
2
0
3
Йоэль Армугом Й. Армугом
Защ
22
18
0
0
4
1
15
Эммануэль Имороу Э. Имороу
Защ
32
11
0
1
2
0
5
Баиссама Санко Б. Санко
Защ
29
9
0
0
2
1
33
Йоанн Захари Й. Захари
Защ
22
6
0
0
2
0
8
Стеф Питерс С. Питерс
Защ
29
4
0
0
0
0
29
Ромен Женевуа Р. Женевуа
Защ
33
4
0
0
0
0
23
Мухамаду Дабо М. Дабо
Защ
34
0
0
0
0
0
10
Файкал Файр Ф. Файр
Пол
32
32
5
3
6
0
6
Принс Оньянге П. Оньянге
Пол
32
23
2
0
3
0
7
Сайф-Эддин Хауи С. Хауи
Пол
25
18
3
1
0
0
4
Исмаэль Диоманд И. Диоманд
Пол
28
14
0
1
4
1
17
Жесси Деменге Ж. Деменге
Пол
23
13
0
0
2
0
9
Ян Репас Я. Репас
Пол
24
0
0
0
0
0
27
Энцо Кривелли Э. Кривелли
Нап
26
27
5
1
6
0
11
Касимир Нинга К. Нинга
Нап
27
26
5
2
8
0
19
Малик Тшокунте М. Тшокунте
Нап
32
17
0
2
3
0
12
Клаудио Бове К. Бове
Нап
32
16
3
0
1
0
18
Ясин Бамму Я. Бамму
Нап
29
9
2
0
2
0
22
Аблае Мбенг А. Мбенг
Нап
28
7
0
0
2
0
13
Кристиан Куаку К. Куаку
Нап
30
1
0
0
0
0
8
Али Ндом А. Ндом
Нап
24
1
0
0
1
0
7
Тимо Ставитски Т. Ставитски
Нап
21
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
30
Брис Самба Б. Самба
Вра
26
34
47
0
1
0
1
Эрвин Желязны Э. Желязны
Вра
29
0
0
0
0
0
28
игроков
28
Всего игроков
2
вратаря
11
защитников
6
полузащитников
9
нападающих