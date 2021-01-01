Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
35
29
4
0
3
0
Защ
42
27
0
0
4
0
Защ
34
26
0
0
5
0
Защ
41
21
0
0
2
0
Защ
39
17
0
0
3
0
Защ
39
17
1
0
2
0
Защ
41
10
0
0
3
0
Защ
33
1
0
0
0
0
Пол
42
28
1
0
6
0
Пол
41
26
2
0
3
0
Пол
39
16
0
0
2
0
Пол
38
16
3
0
4
0
Пол
30
14
2
0
1
0
Пол
39
13
0
0
0
1
Пол
41
9
0
0
0
2
Пол
34
8
0
0
3
0
Пол
43
6
0
0
2
0
Пол
45
1
0
0
0
0
Пол
33
1
0
0
1
0
Пол
29
0
0
0
0
0
Нап
38
28
6
0
4
0
Нап
36
27
5
0
2
0
Нап
43
26
1
0
5
0
Нап
44
24
2
0
0
0
Нап
35
14
0
0
5
0
Нап
46
14
4
0
2
1
Нап
45
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
37
30
59
0
2
0
Вра
34
2
1
0
0
0
Вра
37
1
3
0
0
0
Вра
42
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
7
нападающих