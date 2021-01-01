Бохум
Бохум
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Германия
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Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Кристиан Фукс К. Фукс
Защ
35
29
4
0
3
0
0
Марсель Мальтриц М. Мальтриц
Защ
42
27
0
0
4
0
0
Мергим Маврай М. Маврай
Защ
34
26
0
0
5
0
0
Матиас Конча М. Конча
Защ
41
21
0
0
2
0
0
Марк Пферцель М. Пферцель
Защ
39
17
0
0
3
0
0
Антар Яхья А. Яхья
Защ
39
17
1
0
2
0
0
Филипп Бениг Ф. Бениг
Защ
41
10
0
0
3
0
0
Патрик Фабиан П. Фабиан
Защ
33
1
0
0
0
0
0
Кристоф Дабровски К. Дабровски
Пол
42
28
1
0
6
0
0
Пауль Фрайер П. Фрайер
Пол
41
26
2
0
3
0
0
Андреас Йоханссон А. Йоханссон
Пол
39
16
0
0
2
0
0
Мимун Азауаг М. Азауаг
Пол
38
16
3
0
4
0
0
Льюис Холтби Л. Холтби
Пол
30
14
2
0
1
0
0
Милош Марич М. Марич
Пол
39
13
0
0
0
1
0
Синджи Оно С. Оно
Пол
41
9
0
0
0
2
0
Деннис Гроте Д. Гроте
Пол
34
8
0
0
3
0
0
Даниэль Имхоф Д. Имхоф
Пол
43
6
0
0
2
0
0
Данни Фукс Д. Фукс
Пол
45
1
0
0
0
0
0
Миркан Айдын М. Айдын
Пол
33
1
0
0
1
0
0
Кевин Фогт К. Фогт
Пол
29
0
0
0
0
0
0
Станислав Шестак С. Шестак
Нап
38
28
6
0
4
0
0
Златко Дедич З. Дедич
Нап
36
27
5
0
2
0
0
Джоел Эпалле Д. Эпалле
Нап
43
26
1
0
5
0
0
Вахид Хашемян В. Хашемян
Нап
44
24
2
0
0
0
0
Роман Прокоп Р. Прокоп
Нап
35
14
0
0
5
0
0
Диего Климович Д. Климович
Нап
46
14
4
0
2
1
0
Маркин Михел М. Михел
Нап
45
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Филипп Хеерваген Ф. Хеерваген
Вра
37
30
59
0
2
0
0
Андреас Люте А. Люте
Вра
34
2
1
0
0
0
0
Даниель Фернандеш Д. Фернандеш
Вра
37
1
3
0
0
0
0
Рене Ренно Р. Ренно
Вра
42
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
4
вратаря
8
защитников
12
полузащитников
7
нападающих