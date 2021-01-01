Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
39
23
1
0
2
0
Защ
34
16
0
0
4
0
Защ
35
12
0
0
3
0
Защ
37
11
0
0
2
1
Защ
32
11
0
0
1
0
Защ
37
1
0
0
0
0
Защ
45
1
0
0
0
0
Защ
34
0
0
0
0
0
Пол
40
21
9
3
1
0
Пол
37
21
2
0
6
0
Пол
44
19
1
0
4
1
Пол
40
18
0
0
8
0
Пол
40
17
0
0
5
0
Пол
40
16
0
0
1
0
Пол
34
16
1
0
1
0
Нап
36
20
7
2
4
0
Нап
34
15
2
1
1
0
Нап
44
13
0
0
1
0
Нап
41
10
2
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
37
24
35
0
1
0
26
игроков
26
Всего игроков
2
вратаря
12
защитников
8
полузащитников
4
нападающих