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Уэльва
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Страна
Испания
Стадион
Нуэво Коломбино
Тренер
Хуан Мануэль Павон
Х. Павон
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Насиф Моррис Н. Моррис
Защ
39
23
1
0
2
0
0
Яго Бузон Я. Бузон
Защ
37
19
0
0
8
0
0
Хосе Мануэль Касадо Х. Касадо
Защ
34
16
0
0
4
0
0
Сезар Арсо С. Арсо
Защ
35
12
0
0
3
0
0
Андрес Ламас А. Ламас
Защ
37
11
0
0
2
1
0
Себастьян Найяр С. Найяр
Защ
32
11
0
0
1
0
0
Ален Неф А. Неф
Защ
39
6
0
0
2
0
0
Поли Поли
Защ
44
5
0
0
1
0
0
Бету Бету
Защ
44
1
0
0
0
0
Гарсия Хорхе Г. Хорхе
Защ
37
1
0
0
0
0
0
Кике Альварес Кике Альварес
Защ
45
1
0
0
0
0
0
Пабло Оливейра П. Оливейра
Защ
34
0
0
0
0
0
0
Хавьер Камуньяс Х. Камуньяс
Пол
40
21
9
3
1
0
0
Хави Фуэго Х. Фуэго
Пол
37
21
2
0
6
0
0
Торнавака Фернандес Айтор Т. Айтор
Пол
44
19
1
0
4
1
0
Рафа Барбер Рафа Барбер
Пол
40
18
0
0
8
0
0
Сиси Сиси
Пол
34
17
1
0
2
0
0
Хесус Васкес Х. Васкес
Пол
40
17
0
0
5
0
0
Канга Акале К. Акале
Пол
40
16
0
0
1
0
0
Кристиан Майдана К. Майдана
Пол
34
16
1
0
1
0
0
Адриан Колунга А. Колунга
Нап
36
20
7
2
4
0
0
Марко Рубен М. Рубен
Нап
34
15
2
1
1
0
0
Хави Герреро Хави Герреро
Нап
44
13
0
0
1
0
0
Мартин Эрсен М. Эрсен
Нап
41
10
2
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Асьер Риесго А. Риесго
Вра
37
24
35
0
1
0
0
Роберто Роберто
Вра
35
0
0
0
0
0
26
игроков
26
Всего игроков
2
вратаря
12
защитников
8
полузащитников
4
нападающих