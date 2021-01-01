Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
23
5
0
1
0
0
Защ
33
4
0
0
3
0
Защ
22
1
0
0
0
0
Пол
23
6
0
1
1
0
Пол
30
6
0
1
0
0
Пол
27
6
1
0
0
0
Пол
27
6
1
1
0
0
Пол
24
6
1
0
2
0
Пол
30
4
0
0
0
0
Пол
26
3
0
0
0
0
Пол
25
2
0
0
0
0
Пол
21
0
0
0
0
0
Нап
33
6
0
0
0
0
Нап
25
6
1
0
2
0
Нап
22
5
0
0
0
0
Нап
24
5
0
0
0
0
Нап
23
5
0
0
1
0
Нап
19
4
1
0
0
0
Нап
31
4
1
0
0
0
34Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
Нап
20
0
0
0
0
0
34Maksym Agapov M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
28
4
9
0
0
0
Вра
25
2
2
0
0
0
Вра
21
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
3
защитников
9
полузащитников
10
нападающих