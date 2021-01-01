Заря
Луганск
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Страна
Украина
Стадион
Славутич-Арена
Тренер
Виктор Скрипник
В. Скрипник
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
20
Йель Абу Ханна Й. Ханна
Защ
23
5
0
1
0
0
15
Виталий Вернидуб В. Вернидуб
Защ
33
4
0
0
3
0
5
Агрон Руфати А. Руфати
Защ
22
1
0
0
0
0
27
Егор Назарина Е. Назарина
Пол
23
6
0
1
1
0
45
Денис Фаворов Д. Фаворов
Пол
30
6
0
1
0
0
80
Владлен Юрченко В. Юрченко
Пол
27
6
1
0
0
0
21
Дмитрий Иванисеня Д. Иванисеня
Пол
27
6
1
1
0
0
7
Владислав Кочергин В. Кочергин
Пол
24
6
1
0
2
0
10
Дмитрий Хомченовский Д. Хомченовский
Пол
30
4
0
0
0
0
50
Сергей Гринь С. Гринь
Пол
26
3
0
0
0
0
4
Ловро Квек Л. Квек
Пол
25
2
0
0
0
0
47
Дмитрий Поддубный Д. Поддубный
Пол
21
0
0
0
0
0
11
Александр Гладкий А. Гладкий
Нап
33
6
0
0
0
0
22
Владислав Кабаев В. Кабаев
Нап
25
6
1
0
2
0
8
Максим Лунев М. Лунев
Нап
22
5
0
0
0
0
9
Михайло Перович М. Перович
Нап
24
5
0
0
0
0
97
Андрей Цыганик А. Цыганик
Нап
23
5
0
0
1
0
90
Аллахяр Саядманеш А. Саядманеш
Нап
19
4
1
0
0
0
28
Артем Громов А. Громов
Нап
31
4
1
0
0
0
34
Samir Ujkani S.
Нап
0
0
0
0
0
43
Даниил Алефиренко Д. Алефиренко
Нап
20
0
0
0
0
0
34
Maksym Agapov M.
Нап
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
30
Никита Шевченко Н. Шевченко
Вра
28
4
9
0
0
0
23
Никола Васили Н. Васили
Вра
25
2
2
0
0
0
53
Дмитрий Мацапура Д. Мацапура
Вра
21
0
0
0
0
0
25
игроков
25
Всего игроков
3
вратаря
3
защитников
9
полузащитников
10
нападающих