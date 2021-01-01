Уиган Атлетик
Уиган
Подписаться
Сайт
Страна
Англия
Стадион
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
Тренер
Пол Кук
П. Кук
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Эммерсон Бойс Э. Бойс
Защ
41
36
4
0
5
0
0
Мэйнор Фигероа М. Фигероа
Защ
37
33
1
1
6
1
0
Гэри Колдуэлл Г. Колдуэлл
Защ
38
25
1
1
8
0
0
Ронни Стам Р. Стам
Защ
36
17
0
0
0
0
0
Иван Рамис И. Рамис
Защ
36
16
2
0
1
0
0
Пауль Шарнер П. Шарнер
Защ
41
14
0
1
5
0
0
Антолин Алькарас А. Алькарас
Защ
38
10
0
0
2
0
0
Писку Писку
Защ
34
5
0
0
1
0
0
Роман Голобарт Р. Голобарт
Защ
29
3
0
0
1
0
0
Эдуард Кампабадаль Э. Кампабадаль
Защ
28
1
0
0
0
0
0
Джордан Мастоу Д. Мастоу
Защ
30
0
0
0
0
0
0
Джеймс МакКарти Д. МакКарти
Пол
30
38
2
3
7
0
0
Жан Босежур Ж. Босежур
Пол
36
34
2
7
4
0
0
Джеймс МакАртур Д. МакАртур
Пол
33
34
3
3
7
0
0
Жорди Гомес Ж. Гомес
Пол
35
32
3
1
4
1
0
Дэвид Джонс Д. Джонс
Пол
36
13
0
0
1
0
0
Бен Уотсон Б. Уотсон
Пол
35
12
1
0
1
0
0
Роджер Эспиноза Р. Эспиноза
Пол
34
11
1
2
1
0
0
Фрэйзер Файви Ф. Файви
Пол
28
1
0
0
0
0
0
Виктор Мозес В. Мозес
Пол
30
1
0
0
0
0
0
Дэниэл Рэдмонд Д. Рэдмонд
Пол
30
0
0
0
0
0
0
Альберт Крусат А. Крусат
Пол
38
0
0
0
0
0
0
Шон Мэлони Ш. Мэлони
Нап
38
36
6
8
6
0
0
Франко Ди Санто Ф. Ди Санто
Нап
31
35
5
2
5
0
0
Аруна Коне А. Коне
Нап
37
34
11
5
0
0
0
Каллум МакМанаман К. МакМанаман
Нап
29
20
2
1
0
0
0
Мауро Боселли М. Боселли
Нап
35
7
0
0
0
0
0
Рио Миячи Р. Миячи
Нап
28
4
0
0
0
0
0
Анджело Энрикес А. Энрикес
Нап
26
4
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Али Аль-Хабси А. Аль-Хабси
Вра
39
29
57
0
0
0
0
Жоэль Жоэль
Вра
30
9
16
0
0
0
0
Майк Поллит М. Поллит
Вра
49
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
7
нападающих