Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
41
36
4
0
5
0
Защ
37
33
1
1
6
1
Защ
38
25
1
1
8
0
Защ
36
17
0
0
0
0
Защ
36
16
2
0
1
0
Защ
41
14
0
1
5
0
Защ
38
10
0
0
2
0
Защ
29
3
0
0
1
0
Защ
28
1
0
0
0
0
Защ
30
0
0
0
0
0
Пол
30
38
2
3
7
0
Пол
36
34
2
7
4
0
Пол
33
34
3
3
7
0
Пол
35
32
3
1
4
1
Пол
36
13
0
0
1
0
Пол
35
12
1
0
1
0
Пол
34
11
1
2
1
0
Пол
28
1
0
0
0
0
Пол
30
1
0
0
0
0
Пол
30
0
0
0
0
0
Пол
38
0
0
0
0
0
Нап
38
36
6
8
6
0
Нап
31
35
5
2
5
0
Нап
37
34
11
5
0
0
Нап
29
20
2
1
0
0
Нап
35
7
0
0
0
0
Нап
26
4
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
39
29
57
0
0
0
Вра
49
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
11
защитников
11
полузащитников
7
нападающих