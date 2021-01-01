Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
40
20
0
0
3
0
Защ
35
15
1
0
3
0
Защ
37
14
1
0
4
0
Защ
36
12
1
0
4
0
Защ
34
11
0
0
1
2
Защ
41
8
0
0
1
0
Защ
32
7
0
0
4
0
Защ
37
7
0
0
3
0
Защ
34
3
0
0
0
0
Пол
35
21
3
0
2
0
Пол
43
20
0
0
4
0
Пол
34
13
1
0
0
0
Пол
32
12
2
0
1
0
Пол
35
11
1
0
1
0
Пол
38
8
2
0
1
0
Пол
38
8
1
0
2
0
Пол
34
7
0
0
1
0
Пол
37
7
1
0
1
0
Пол
35
6
0
0
2
0
Пол
35
4
1
0
1
0
Пол
37
4
1
0
2
0
Нап
36
17
2
0
5
0
Нап
38
11
3
0
0
0
Нап
32
10
2
0
2
0
Нап
38
10
0
0
0
1
Нап
39
7
0
0
0
0
Нап
34
5
1
0
1
0
Нап
32
2
0
0
0
0
Нап
34
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
38
17
27
0
1
0
Вра
36
7
4
0
1
0
Вра
31
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
12
полузащитников
8
нападающих