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Новотроицк
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Тренер
Михаил Белов
М. Белов
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Александр Горин А. Горин
Защ
40
20
0
0
3
0
0
Андрей Луканченков А. Луканченков
Защ
35
15
1
0
3
0
0
Максим Будников М. Будников
Защ
37
14
1
0
4
0
0
Игорь Алексеев И. Алексеев
Защ
36
12
1
0
4
0
0
Юрий Лебедев Ю. Лебедев
Защ
34
11
0
0
1
2
0
Виктор Букиевский В. Букиевский
Защ
41
8
0
0
1
0
0
Андрей Семенов А. Семенов
Защ
32
7
0
0
4
0
0
Максим Минеев М. Минеев
Защ
37
7
0
0
3
0
0
Александр Хорин А. Хорин
Защ
34
3
0
0
0
0
0
Андрей Пазин А. Пазин
Пол
35
21
3
0
2
0
0
Владислав Лунгу В. Лунгу
Пол
43
20
0
0
4
0
0
Андрей Павленко А. Павленко
Пол
34
13
1
0
0
0
0
Иван Семенов И. Семенов
Пол
32
12
2
0
1
0
0
Денис Клопков Д. Клопков
Пол
35
11
1
0
1
0
0
Руслан Суродин Р. Суродин
Пол
38
8
2
0
1
0
0
Мантас Савенас М. Савенас
Пол
38
8
1
0
2
0
0
Дмитрий Подружко Д. Подружко
Пол
34
7
0
0
1
0
0
Алексей Семенов А. Семенов
Пол
37
7
1
0
1
0
0
Валерий Макиев В. Макиев
Пол
35
6
0
0
2
0
0
Алексей Едунов А. Едунов
Пол
35
4
1
0
1
0
0
Алексей Антонников А. Антонников
Пол
37
4
1
0
2
0
0
Александр Евстафьев А. Евстафьев
Нап
36
17
2
0
5
0
0
Вадим Янчук В. Янчук
Нап
38
11
3
0
0
0
0
Сергей Фролов С. Фролов
Нап
32
10
2
0
2
0
0
Владимир Левшин В. Левшин
Нап
38
10
0
0
0
1
0
Сергей Сердюков С. Сердюков
Нап
39
7
0
0
0
0
0
Евгений Гаврюк Е. Гаврюк
Нап
34
5
1
0
1
0
0
Сергей Тюпиков С. Тюпиков
Нап
32
2
0
0
0
0
0
Сергей Глазюков С. Глазюков
Нап
34
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Денис Вавилин Д. Вавилин
Вра
38
17
27
0
1
0
0
Сергей Барсуков С. Барсуков
Вра
36
7
4
0
1
0
0
Александр Чучалов А. Чучалов
Вра
31
0
0
0
0
0
32
игроков
32
Всего игроков
3
вратаря
9
защитников
12
полузащитников
8
нападающих