Торпедо
Владимир
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Россия
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Торпедо
Тренер
Александр Акимов
А. Акимов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
0
Сергей Шалин С. Шалин
Защ
30
22
0
0
3
0
0
Илья Зинин И. Зинин
Защ
34
19
1
0
0
1
0
Алексей Гермашов А. Гермашов
Защ
38
19
0
0
5
0
0
Иван Каратыгин И. Каратыгин
Защ
39
18
3
0
4
0
0
Сергей Цуканов С. Цуканов
Защ
35
14
1
0
1
0
0
Дмитрий Половинчук Д. Половинчук
Защ
38
8
0
0
2
0
0
Максим Беляев М. Беляев
Защ
29
7
0
0
1
1
0
Андрей Трофимов А. Трофимов
Защ
44
1
0
0
0
0
0
Дмитрий Лобанов Д. Лобанов
Защ
30
0
0
0
0
0
0
Роман Путилин Р. Путилин
Защ
30
0
0
0
0
0
0
Андрей Гацко А. Гацко
Пол
34
20
3
0
3
0
0
Максим Зимарев М. Зимарев
Пол
31
20
0
0
5
0
0
Алексей Тюргашкин А. Тюргашкин
Пол
39
18
0
0
2
0
0
Сергей Дубровин С. Дубровин
Пол
39
16
0
0
1
0
0
Валерий Макиев В. Макиев
Пол
35
13
0
0
2
0
0
Иван Семенов И. Семенов
Пол
32
10
0
0
0
0
0
Александр Петров А. Петров
Пол
36
10
3
0
0
0
0
Семен Фомин С. Фомин
Пол
32
9
6
0
2
0
0
Григорий Четверик Г. Четверик
Пол
33
8
0
0
0
0
0
Сергей Игнатьев С. Игнатьев
Пол
34
7
0
1
1
0
0
Дмитрий Прошин Д. Прошин
Пол
47
4
0
0
0
0
0
Михаил Земсков М. Земсков
Пол
26
4
1
0
0
0
0
Антон Лунин А. Лунин
Пол
34
2
0
0
1
0
0
Антон Усов А. Усов
Пол
26
1
0
0
0
0
0
Артем Делькин А. Делькин
Нап
30
22
8
0
1
0
0
Валерий Малышев В. Малышев
Нап
41
21
8
0
6
1
0
Павел Втюрин П. Втюрин
Нап
39
17
3
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
Дмитрий Епифанов Д. Епифанов
Вра
43
11
16
0
0
0
0
Виталий Чилюшкин В. Чилюшкин
Вра
31
10
20
0
1
1
0
Федор Бурдыкин Ф. Бурдыкин
Вра
31
3
2
0
1
0
0
Александр Низрюхин А. Низрюхин
Вра
32
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
4
вратаря
10
защитников
14
полузащитников
3
нападающих