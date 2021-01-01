Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
30
22
0
0
3
0
Защ
34
19
1
0
0
1
Защ
38
19
0
0
5
0
Защ
39
18
3
0
4
0
Защ
35
14
1
0
1
0
Защ
38
8
0
0
2
0
Защ
29
7
0
0
1
1
Защ
44
1
0
0
0
0
Защ
30
0
0
0
0
0
Защ
30
0
0
0
0
0
Пол
34
20
3
0
3
0
Пол
31
20
0
0
5
0
Пол
39
18
0
0
2
0
Пол
39
16
0
0
1
0
Пол
35
13
0
0
2
0
Пол
32
10
0
0
0
0
Пол
36
10
3
0
0
0
Пол
32
9
6
0
2
0
Пол
33
8
0
0
0
0
Пол
34
7
0
1
1
0
Пол
47
4
0
0
0
0
Пол
26
4
1
0
0
0
Пол
34
2
0
0
1
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Нап
30
22
8
0
1
0
Нап
41
21
8
0
6
1
Нап
39
17
3
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
43
11
16
0
0
0
Вра
31
10
20
0
1
1
Вра
31
3
2
0
1
0
Вра
32
0
0
0
0
0
31
игроков
31
Всего игроков
4
вратаря
10
защитников
14
полузащитников
3
нападающих