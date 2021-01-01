Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Защ
34
15
2
0
5
0
Защ
34
11
1
0
3
0
Защ
32
11
0
0
4
0
Защ
22
9
0
0
1
1
Защ
27
6
0
0
2
0
Защ
35
1
0
0
0
0
Защ
23
0
0
0
0
0
Пол
25
15
2
0
3
0
Пол
21
13
2
0
1
0
Пол
35
11
0
0
0
0
Пол
22
9
0
0
2
0
Пол
26
8
1
0
3
0
Пол
33
8
0
0
2
0
Пол
22
7
0
0
2
0
Пол
35
5
0
0
2
0
Пол
21
3
0
0
0
0
Пол
27
3
0
0
1
0
Пол
33
2
0
0
0
0
Пол
35
2
0
0
0
0
Пол
19
1
0
0
0
0
Пол
21
1
0
0
0
0
Пол
26
1
0
0
0
0
Пол
23
0
0
0
0
0
Пол
18
0
0
0
0
0
Нап
24
13
0
0
1
0
Нап
25
12
0
0
2
0
Нап
22
8
0
0
1
0
Нап
32
7
1
0
1
1
Нап
27
2
0
0
1
0
Нап
19
2
0
0
0
0
Нап
24
1
0
0
1
1
88N. Glushkov N.
Нап
1
0
0
1
1
Нап
17
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
Вра
24
15
20
0
2
0
Вра
26
1
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
17
полузащитников
9
нападающих