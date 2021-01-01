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Брянск
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Евгений Перевертайло
Е. Перевертайло
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Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
23
Максим Васильев М. Васильев
Защ
34
15
2
0
5
0
14
Валерий Сорокин В. Сорокин
Защ
34
11
1
0
3
0
12
Алексей Сапаев А. Сапаев
Защ
32
11
0
0
4
0
3
Данил Луппа Д. Луппа
Защ
22
9
0
0
1
1
Игорь Хайманов И. Хайманов
Защ
27
6
0
0
2
0
Андрей Луканченков А. Луканченков
Защ
35
1
0
0
0
0
5
Денис Никитин Д. Никитин
Защ
23
0
0
0
0
0
55
Николай Мараев Н. Мараев
Пол
25
15
2
0
3
0
Павел Баранов П. Баранов
Пол
21
13
2
0
1
0
21
Александр Крючков А. Крючков
Пол
35
11
0
0
0
0
17
Даниил Агуреев Д. Агуреев
Пол
22
9
0
0
2
0
31
Сергей Каретник С. Каретник
Пол
26
8
1
0
3
0
44
Артур Валикаев А. Валикаев
Пол
33
8
0
0
2
0
33
Юрий Першин Ю. Першин
Пол
22
7
0
0
2
0
Григорий Чиркин Г. Чиркин
Пол
35
5
0
0
2
0
88
Александр Циберкин А. Циберкин
Пол
21
3
0
0
0
0
7
Алексей Шебанов А. Шебанов
Пол
27
3
0
0
1
0
4
Гуджа Рухаиа Г. Рухаиа
Пол
33
2
0
0
0
0
30
Андрей Пазин А. Пазин
Пол
35
2
0
0
0
0
16
Максим Пикатов М. Пикатов
Пол
19
1
0
0
0
0
22
Никита Муромский Н. Муромский
Пол
21
1
0
0
0
0
77
Гиорги Горозия Г. Горозия
Пол
26
1
0
0
0
0
70
Александр Джумаев А. Джумаев
Пол
23
0
0
0
0
0
15
Александр Новиков А. Новиков
Пол
18
0
0
0
0
0
11
Дмитрий Пикатов Д. Пикатов
Нап
24
13
0
0
1
0
10
Владислав Дрогунов В. Дрогунов
Нап
25
12
0
0
2
0
91
Артемий Укомский А. Укомский
Нап
22
8
0
0
1
0
45
Максим Вотинов М. Вотинов
Нап
32
7
1
0
1
1
27
Александр Радченко А. Радченко
Нап
27
2
0
0
1
0
89
Максим Данилин М. Данилин
Нап
19
2
0
0
0
0
11
Джамал Дибиргаджиев Д. Дибиргаджиев
Нап
24
1
0
0
1
1
88
N. Glushkov N.
Нап
1
0
0
1
1
90
Илья Держинский И. Держинский
Нап
17
0
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
16
Алексей Кузнецов А. Кузнецов
Вра
24
15
20
0
2
0
95
Денис Вамбольт Д. Вамбольт
Вра
26
1
0
0
0
0
35
игроков
35
Всего игроков
2
вратаря
7
защитников
17
полузащитников
9
нападающих