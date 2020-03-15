Алексей Чернов
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1998 (21) год
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020 15 марта 2020 вс 16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020 9 марта 2020 пн 19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 19:00
был в запасе
Ахмат
0
Уфа
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
0
был в запасе
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019 18 авг. 2019 вс 16:30
был в запасе
Уфа
2
Ростов
0
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 14:00
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019 4 авг. 2019 вс 21:30
был в запасе
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019 20 июля 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019 13 июля 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 90'