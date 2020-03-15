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Матч-центр
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Алексей Чернов
№1
Вратарь
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1998 (21) год
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
ЦСКА
0 : 0
Уфа
15.03.2020
15 марта 2020
вс
16:30
был в запасе
ЦСКА
0
Уфа
0
был в запасе
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
Зенит
0 : 0
Уфа
9.03.2020
9 марта 2020
пн
19:00
был в запасе
Зенит
0
Уфа
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Уфа
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:00
был в запасе
Ахмат
0
Уфа
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Уфа
1
был в запасе
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
11:30
был в запасе
Уфа
1
Сочи
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
Уфа
1 : 2
Оренбург
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
11:30
был в запасе
Уфа
1
Оренбург
2
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
Уфа
1 : 0
Зенит
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
16:30
был в запасе
Уфа
1
Зенит
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
был в запасе
Уфа
2
Ростов
0
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
был в запасе
Арсенал
1
Уфа
0
был в запасе
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
был в запасе
Сочи
0
Уфа
0
был в запасе
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
был в запасе
Уфа
2
Крылья Советов
1
был в запасе
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 90'