Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лукас Кастро
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
СПАЛ
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 апр. 1989 (31) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2012/2013
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
СПАЛ
1 : 2
Ювентус
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
Лечче
2 : 1
СПАЛ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
СПАЛ
1 : 2
Сассуоло
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Лацио
5 : 1
СПАЛ
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
СПАЛ
1
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
Интер
1 : 1
Кальяри
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
14:30
был в запасе
Интер
1
Кальяри
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
Кальяри
0 : 2
Милан
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
17:00
был в запасе
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
Ювентус
4 : 0
Кальяри
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
17:00
был в запасе
Ювентус
4
Кальяри
0
был в запасе
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
Кальяри
4 : 3
Сампдория
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 57'
Кальяри
4
Сампдория
3
минуты: 1' - 57'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
Лечче
2 : 2
Кальяри
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
17:00
был в запасе
Лечче
2
Кальяри
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
Кальяри
5 : 2
Фиорентина
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:30
был в запасе
Кальяри
5
Фиорентина
2
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
Аталанта
0 : 2
Кальяри
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Аталанта
0
Кальяри
2
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Кальяри
3 : 2
Болонья
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
был в запасе
Кальяри
3
Болонья
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кальяри
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
Торино
1
Кальяри
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кальяри
2
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Рома
1 : 1
Кальяри
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Рома
1
Кальяри
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Наполи
0 : 1
Кальяри
87'
87'
87'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
87'
был в запасе
Наполи
0
Кальяри
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Кальяри
3
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Парма
1 : 3
Кальяри
86'
86'
86'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Парма
1
Кальяри
3
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
Кальяри
1 : 2
Интер
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
21:45
был в запасе
Кальяри
1
Интер
2
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
Кальяри
0 : 1
Брешиа
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Кальяри
0
Брешиа
1
минуты: 62' - 90'