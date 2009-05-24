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Роберто Стеллоне
№77
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
Торино
2 : 3
Дженоа
24.05.2009
24 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 11'
Торино
2
Дженоа
3
минуты: 1' - 11'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
Наполи
1 : 2
Торино
17.05.2009
17 мая 2009
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Наполи
1
Торино
2
минуты: 46' - 90'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
Торино
1 : 1
Болонья
40'
40'
40'
10.05.2009
10 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Торино
1
Болонья
1
минуты: 1' - 60'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 61'
Фиорентина
1
Торино
0
минуты: 1' - 61'
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
Торино
1 : 0
Сиена
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Торино
1
Сиена
0
минуты: 1' - 73'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
Милан
5 : 1
Торино
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
21:30
был в запасе
Милан
5
Торино
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Торино
2 : 1
Катания
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 1' - 57'
Торино
2
Катания
1
минуты: 1' - 57'
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
Палермо
1 : 0
Торино
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Палермо
1
Торино
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Торино
1 : 3
Сампдория
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 70' - 90'
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
Аталанта
2 : 0
Торино
15.03.2009
15 марта 2009
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Аталанта
2
Торино
0
минуты: 70' - 90'
7.03.2009
7 марта 2009
сб
22:30
Торино
0 : 1
Ювентус
7.03.2009
7 марта 2009
сб
22:30
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
Кальяри
0 : 0
Торино
1.03.2009
1 марта 2009
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Кальяри
0
Торино
0
минуты: 68' - 90'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
78'
78'
78'
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 73' - 90'
Торино
1
Удинезе
0
минуты: 73' - 90'
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
Лацио
1 : 1
Торино
14.02.2009
14 февр. 2009
сб
20:00
минуты: 90' - 90'
Лацио
1
Торино
1
минуты: 90' - 90'
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
Торино
1 : 1
Кьево
8.02.2009
8 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
Интер
1 : 1
Торино
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
17:15
минуты: 67' - 90'
Интер
1
Торино
1
минуты: 67' - 90'
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Торино
0 : 0
Реджо-ди-Калабрия
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 65' - 90'
Торино
0
Реджо-ди-Калабрия
0
минуты: 65' - 90'
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
Лечче
3 : 3
Торино
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Лечче
3
Торино
3
минуты: 68' - 90'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
Торино
0 : 1
Рома
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Торино
0
Рома
1
минуты: 1' - 90'
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
Дженоа
3 : 0
Торино
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
20:00
минуты: 69' - 90'
Дженоа
3
Торино
0
минуты: 69' - 90'
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