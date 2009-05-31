Винченцо Итальяно
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
Наполи
3 : 0
Кьево
31.05.2009 31 мая 2009 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
Кьево
2 : 2
Интер
10.05.2009 10 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Кьево
2
Интер
2
был в запасе
3.05.2009 3 мая 2009 вс 16:00
Рома
0 : 0
Кьево
3.05.2009 3 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Рома
0
Кьево
0
был в запасе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 19:00
Кьево
0 : 2
Удинезе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 19:00
минуты: 1' - 56'
Кьево
0
Удинезе
2
минуты: 1' - 56'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Сиена
0 : 2
Кьево
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Сиена
0
Кьево
2
был в запасе
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
Кьево
0 : 1
Милан
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 16:00
был в запасе
Кьево
0
Милан
1
был в запасе
5.04.2009 5 апр. 2009 вс 16:00
Ювентус
3 : 3
Кьево
5.04.2009 5 апр. 2009 вс 16:00
был в запасе
Ювентус
3
Кьево
3
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
Лацио
0 : 3
Кьево
15.03.2009 15 марта 2009 вс 17:00
был в запасе
Лацио
0
Кьево
3
был в запасе
8.03.2009 8 марта 2009 вс 17:00
Кьево
1 : 1
Кальяри
90'
90'
90'
8.03.2009 8 марта 2009 вс 17:00
минуты: 69' - 90'
Кьево
1
Кальяри
1
минуты: 69' - 90'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
82'
82'
82'
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
2
Кьево
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Кьево
1 : 1
Катания
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
1
Катания
1
минуты: 1' - 90'
8.02.2009 8 февр. 2009 вс 17:00
Торино
1 : 1
Кьево
82'
82'
82'
8.02.2009 8 февр. 2009 вс 17:00
82'
минуты: 76' - 90'
Торино
1
Кьево
1
минуты: 76' - 90'
1.02.2009 1 февр. 2009 вс 17:15
Кьево
1 : 1
Сампдория
1.02.2009 1 февр. 2009 вс 17:15
минуты: 1' - 87'
Кьево
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 87'
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Кьево
1 : 1
Лечче
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
был в запасе
Кьево
1
Лечче
1
был в запасе
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 1
Кьево
90'
90'
90'
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 20:00
90'
минуты: 77' - 90'
Реджо-ди-Калабрия
0
Кьево
1
минуты: 77' - 90'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Наполи
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Кьево
2
Наполи
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Дженоа
56'
56'
56'
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 70'
Кьево
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 70'
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Интер
4 : 2
Кьево
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Кьево
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2008 6 дек. 2008 сб 20:00
Кьево
0 : 1
Рома
6.12.2008 6 дек. 2008 сб 20:00
минуты: 84' - 90'
Кьево
0
Рома
1
минуты: 84' - 90'
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