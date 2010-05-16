Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марко Малаго
№78
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2009/2010
2008/2009
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010
16 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
Фиорентина
1 : 1
Сиена
9.05.2010
9 мая 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Сиена
1 : 2
Палермо
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Сиена
1
Палермо
2
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
Удинезе
4 : 1
Сиена
80'
80'
80'
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
Катания
2 : 2
Сиена
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Катания
2
Сиена
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
Сиена
3 : 2
Бари
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Сиена
3
Бари
2
минуты: 46' - 90'
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
Аталанта
2 : 0
Сиена
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
16:00
был в запасе
Аталанта
2
Сиена
0
был в запасе
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
Сиена
0 : 0
Дженоа
28.03.2010
28 марта 2010
вс
16:00
был в запасе
Сиена
0
Дженоа
0
был в запасе
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 0
Болонья
21.03.2010
21 марта 2010
вс
17:00
был в запасе
Сиена
1
Болонья
0
был в запасе
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 77' - 90'
Кьево
0
Сиена
1
минуты: 77' - 90'
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 2
Сампдория
7.02.2010
7 февр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90'
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Рома
2 : 1
Сиена
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
Рома
1 : 0
Кьево
9.01.2010
9 янв. 2010
сб
20:00
был в запасе
Рома
1
Кьево
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Наполи
2
Кьево
0
был в запасе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Ливорно
0
Кьево
2
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
Парма
2 : 0
Кьево
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
17:00
был в запасе
Парма
2
Кьево
0
был в запасе
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Катания
1 : 2
Кьево
90'
90'
90'
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
минуты: 86' - 90'
Катания
1
Кьево
2
минуты: 86' - 90'
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Ювентус
1 : 0
Кьево
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Ювентус
1
Кьево
0
был в запасе