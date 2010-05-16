Марко Малаго
№78
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
Сиена
0 : 1
Интер
16.05.2010 16 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Сиена
0
Интер
1
был в запасе
9.05.2010 9 мая 2010 вс 16:00
Фиорентина
1 : 1
Сиена
9.05.2010 9 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
2.05.2010 2 мая 2010 вс 16:00
Сиена
1 : 2
Палермо
2.05.2010 2 мая 2010 вс 16:00
был в запасе
Сиена
1
Палермо
2
был в запасе
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Удинезе
4 : 1
Сиена
80'
80'
80'
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
4
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
Катания
2 : 2
Сиена
18.04.2010 18 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Катания
2
Сиена
2
минуты: 1' - 90'
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
Сиена
3 : 2
Бари
11.04.2010 11 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 46' - 90'
Сиена
3
Бари
2
минуты: 46' - 90'
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 16:00
Аталанта
2 : 0
Сиена
3.04.2010 3 апр. 2010 сб 16:00
был в запасе
Аталанта
2
Сиена
0
был в запасе
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Сиена
0 : 0
Дженоа
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
был в запасе
Сиена
0
Дженоа
0
был в запасе
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
Сиена
1 : 0
Болонья
21.03.2010 21 марта 2010 вс 17:00
был в запасе
Сиена
1
Болонья
0
был в запасе
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
Кьево
0 : 1
Сиена
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 77' - 90'
Кьево
0
Сиена
1
минуты: 77' - 90'
7.02.2010 7 февр. 2010 вс 17:00
Сиена
1 : 2
Сампдория
7.02.2010 7 февр. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Сиена
1
Сампдория
2
минуты: 1' - 90'
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
Рома
2 : 1
Сиена
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Рома
2
Сиена
1
минуты: 1' - 90'
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
Рома
1 : 0
Кьево
9.01.2010 9 янв. 2010 сб 20:00
был в запасе
Рома
1
Кьево
0
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
Наполи
2 : 0
Кьево
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
был в запасе
Наполи
2
Кьево
0
был в запасе
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:00
Ливорно
0 : 2
Кьево
6.12.2009 6 дек. 2009 вс 17:00
был в запасе
Ливорно
0
Кьево
2
был в запасе
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Палермо
29.11.2009 29 нояб. 2009 вс 17:00
был в запасе
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 17:00
Парма
2 : 0
Кьево
8.11.2009 8 нояб. 2009 вс 17:00
был в запасе
Парма
2
Кьево
0
был в запасе
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
Катания
1 : 2
Кьево
90'
90'
90'
28.10.2009 28 окт. 2009 ср 22:45
минуты: 86' - 90'
Катания
1
Кьево
2
минуты: 86' - 90'
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
Ювентус
1 : 0
Кьево
23.08.2009 23 авг. 2009 вс 21:45
был в запасе
Ювентус
1
Кьево
0
был в запасе