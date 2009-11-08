Матч завершен
Парма
Парма
Дзаккардо 41
Ландзафаме 72
2:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 12 тур

Серия А,

12 тур

Италия
8 нояб. 2009, 17:00 МСК
8.11.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
Парма
мин
0
Миранте
Антонио Миранте
90
0
Кастеллини
Паоло Кастеллини
69
0
Пачи
Массимо Пачи
90
0
Лукарелли
Алессандро Лукарелли
90
0
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
41'
41'
90
0
Деллафьоре
Паоло Деллафьоре
90
0
Галлоппа
Даниэле Галлоппа
90
0
Морроне
Стефано Морроне
90
0
Джемаили
Блерим Джемаили
90
0
Божинов
Валерий Божинов
66
0
Палоски
Альберто Палоски
24
Запасные
0
Паварини
Никола Паварини
0
Дзенони
Дамиано Дзенони
0
Лунардини
Франческо Лунардини
0
Кордова
Николас Кордова
0
Будель
Алессандро Будель
0
Аморузо
Никола Аморузо
0
Ландзафаме
Давид Ландзафаме
72'
Кьево
мин
0
Соррентино
Стефано Соррентино
90
0
Мантовани
Андреа Мантовани
90
0
Манделли
Давиде Манделли
90
0
Йепес
Марио Йепес
90
0
Сардо
Дженнаро Сардо
90
0
Марколини
Микеле Марколини
79
0
Йори
Мануэль Йори
51
0
Пинци
Джампьеро Пинци
90
0
Лусиано
Лусиано
90
0
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
0
Граноче
Пабло Граноче
69
Запасные
0
Скуицци
Лоренцо Скуицци
0
Мореро
Сантьяго Мореро
0
Малаго
Марко Малаго
0
Бентивольо
Симоне Бентивольо
0
Арьятти
Лука Арьятти
0
Аббрускато
Элвис Аббрускато
0
Де Паула
Маркос Ариэл Де Паула