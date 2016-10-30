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Лукаш Тесак
№8
Защитник
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Команда
Гражданство
Словакия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2014/2015
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 2
Уфа
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Уфа
2
минуты: 1' - 90'
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Арсенал
21.10.2016
21 окт. 2016
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
17:00
Локомотив
1 : 1
Арсенал
73'
73'
73'
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
14:30
Арсенал
0 : 0
Ахмат
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 80'
Арсенал
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 80'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
Томь
1 : 0
Арсенал
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
14:00
минуты: 1' - 66'
Томь
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 66'
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 5
Зенит
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
5
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
Урал
1 : 1
Арсенал
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
Анжи
1 : 0
Арсенал
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:30
Арсенал
1 : 0
Рубин
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
Спартак
4 : 0
Арсенал
31.07.2016
31 июля 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
4
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'