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Себастьян Эгурен
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
23:55
Вильярреал
1 : 1
Альмерия
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
23:55
был в запасе
Вильярреал
1
Альмерия
1
был в запасе
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
22:00
Барселона
1 : 1
Вильярреал
02.01.2010
02 янв. 2010
сб
22:00
был в запасе
Барселона
1
Вильярреал
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 0
Расинг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Вильярреал
2
Расинг
0
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
21:00
Атлетико
1 : 2
Вильярреал
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
21:00
минуты: 74' - 90'
Атлетико
1
Вильярреал
2
минуты: 74' - 90'
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
06.12.2009
06 дек. 2009
вс
21:00
был в запасе
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:00
Спортинг
1 : 0
Вильярреал
88'
88'
88'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
20:00
минуты: 61' - 90'
Спортинг
1
Вильярреал
0
минуты: 61' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 84' - 90'
Вильярреал
3
Вальядолид
1
минуты: 84' - 90'
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
23:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
5
Тенерифе
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
72'
72'
72'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Малага
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
Херес
-:-
Вильярреал
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 65' - 90'
Херес
-
Вильярреал
-
минуты: 65' - 90'
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
50'
50'
50'
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 53'
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 53'
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
Депортиво
1 : 0
Вильярреал
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Вильярреал
0 : 2
Реал
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Реал
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Атлетик
3 : 2
Вильярреал
24'
24'
24'
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Вильярреал
1 : 1
Мальорка
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'