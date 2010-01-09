Себастьян Эгурен
№9
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 23:55
Вильярреал
1 : 1
Альмерия
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 23:55
был в запасе
Вильярреал
1
Альмерия
1
был в запасе
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 22:00
Барселона
1 : 1
Вильярреал
02.01.2010 02 янв. 2010 сб 22:00
был в запасе
Барселона
1
Вильярреал
1
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 0
Расинг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Вильярреал
2
Расинг
0
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 21:00
Атлетико
1 : 2
Вильярреал
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 21:00
минуты: 74' - 90'
Атлетико
1
Вильярреал
2
минуты: 74' - 90'
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 21:00
Вильярреал
3 : 2
Хетафе
06.12.2009 06 дек. 2009 вс 21:00
был в запасе
Вильярреал
3
Хетафе
2
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
Спортинг
1 : 0
Вильярреал
88'
88'
88'
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 20:00
минуты: 61' - 90'
Спортинг
1
Вильярреал
0
минуты: 61' - 90'
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 84' - 90'
Вильярреал
3
Вальядолид
1
минуты: 84' - 90'
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 23:00
Севилья
3 : 2
Вильярреал
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
3
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
5 : 0
Тенерифе
01.11.2009 01 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
5
Тенерифе
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
Вильярреал
2 : 1
Малага
72'
72'
72'
25.10.2009 25 окт. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Малага
1
минуты: 1' - 90'
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
Херес
-:-
Вильярреал
18.10.2009 18 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 65' - 90'
Херес
-
Вильярреал
-
минуты: 65' - 90'
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
50'
50'
50'
04.10.2009 04 окт. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 53'
Вильярреал
0
Эспаньол
0
минуты: 1' - 53'
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 22:00
Депортиво
1 : 0
Вильярреал
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Депортиво
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:00
Вильярреал
0 : 2
Реал
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
0
Реал
2
минуты: 1' - 90'
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
Атлетик
3 : 2
Вильярреал
24'
24'
24'
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Атлетик
3
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90'
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
Вильярреал
1 : 1
Мальорка
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
1
Мальорка
1
минуты: 1' - 90'
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
Осасуна
1 : 1
Вильярреал
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Вильярреал
1
минуты: 1' - 90'