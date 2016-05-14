Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Майкон Дуглас Сисенандо
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
Милан
1 : 3
Рома
14.05.2016
14 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Милан
1
Рома
3
был в запасе
08.05.2016
08 мая 2016
вс
13:30
Рома
3 : 0
Кьево
08.05.2016
08 мая 2016
вс
13:30
был в запасе
Рома
3
Кьево
0
был в запасе
02.05.2016
02 мая 2016
пн
20:00
Дженоа
2 : 3
Рома
02.05.2016
02 мая 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 66'
Дженоа
2
Рома
3
минуты: 1' - 66'
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
Рома
1 : 0
Наполи
25.04.2016
25 апр. 2016
пн
16:00
минуты: 45' - 90'
Рома
1
Наполи
0
минуты: 45' - 90'
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
Рома
3 : 2
Торино
20.04.2016
20 апр. 2016
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Рома
3
Торино
2
минуты: 1' - 90'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
Аталанта
3 : 3
Рома
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
13:30
был в запасе
Аталанта
3
Рома
3
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:45
Рома
1 : 1
Болонья
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:45
был в запасе
Рома
1
Болонья
1
был в запасе
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016
03 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Рома
4
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
Рома
1 : 1
Интер
19.03.2016
19 марта 2016
сб
22:45
был в запасе
Рома
1
Интер
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016
13 марта 2016
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
Рома
2
был в запасе
04.03.2016
04 марта 2016
пт
22:45
Рома
4 : 1
Фиорентина
04.03.2016
04 марта 2016
пт
22:45
был в запасе
Рома
4
Фиорентина
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:00
Эмполи
1 : 3
Рома
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
20:00
минуты: 1' - 73'
Эмполи
1
Рома
3
минуты: 1' - 73'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:45
Рома
5 : 0
Палермо
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 78'
Рома
5
Палермо
0
минуты: 1' - 78'
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:45
Карпи
1 : 3
Рома
12.02.2016
12 февр. 2016
пт
22:45
был в запасе
Карпи
1
Рома
3
был в запасе
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:45
Рома
2 : 1
Сампдория
07.02.2016
07 февр. 2016
вс
22:45
минуты: 1' - 66'
Рома
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 66'
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
Сассуоло
0 : 2
Рома
02.02.2016
02 февр. 2016
вт
22:45
минуты: 1' - 80'
Сассуоло
0
Рома
2
минуты: 1' - 80'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
Рома
3 : 1
Фрозиноне
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:45
минуты: 74' - 90'
Рома
3
Фрозиноне
1
минуты: 74' - 90'
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:45
Рома
1 : 1
Милан
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:45
был в запасе
Рома
1
Милан
1
был в запасе
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
Кьево
3 : 3
Рома
06.01.2016
06 янв. 2016
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Кьево
3
Рома
3
минуты: 1' - 90'
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
Рома
2 : 0
Дженоа
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
17:00
был в запасе
Рома
2
Дженоа
0
был в запасе
Показать все игры