Стефано Маури
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 4
Фиорентина
15.05.2016 15 мая 2016 вс 21:45
минуты: 84' - 90'
Лацио
2
Фиорентина
4
минуты: 84' - 90'
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
08.05.2016 08 мая 2016 вс 16:00
был в запасе
Карпи
1
Лацио
3
был в запасе
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
Лацио
2 : 0
Интер
01.05.2016 01 мая 2016 вс 21:45
минуты: 73' - 90'
Лацио
2
Интер
0
минуты: 73' - 90'
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
Сампдория
2 : 1
Лацио
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Сампдория
2
Лацио
1
был в запасе
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
Лацио
1 : 4
Рома
03.04.2016 03 апр. 2016 вс 16:00
был в запасе
Лацио
1
Рома
4
был в запасе
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:45
Милан
1 : 1
Лацио
20.03.2016 20 марта 2016 вс 22:45
был в запасе
Милан
1
Лацио
1
был в запасе
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Аталанта
13.03.2016 13 марта 2016 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
Торино
1 : 1
Лацио
06.03.2016 06 марта 2016 вс 14:30
был в запасе
Торино
1
Лацио
1
был в запасе
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016 29 февр. 2016 пн 21:00
минуты: 76' - 90'
Лацио
0
Сассуоло
2
минуты: 76' - 90'
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 20:00
минуты: 1' - 53'
Фрозиноне
0
Лацио
0
минуты: 1' - 53'
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
Лацио
5 : 2
Верона
50'
50'
50'
11.02.2016 11 февр. 2016 чт 22:45
50'
минуты: 1' - 73'
Лацио
5
Верона
2
минуты: 1' - 73'
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:45
минуты: 1' - 65'
Дженоа
0
Лацио
0
минуты: 1' - 65'
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
Лацио
0 : 2
Наполи
03.02.2016 03 февр. 2016 ср 22:45
минуты: 70' - 90'
Лацио
0
Наполи
2
минуты: 70' - 90'
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Удинезе
0
Лацио
0
был в запасе
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016 24 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Лацио
4
Кьево
1
был в запасе
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
Болонья
2 : 2
Лацио
17.01.2016 17 янв. 2016 вс 17:00
был в запасе
Болонья
2
Лацио
2
был в запасе
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
09.01.2016 09 янв. 2016 сб 20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
06.01.2016 06 янв. 2016 ср 17:00
был в запасе
Лацио
0
Карпи
0
был в запасе
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 22:45
Интер
1 : 2
Лацио
20.12.2015 20 дек. 2015 вс 22:45
был в запасе
Интер
1
Лацио
2
был в запасе
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
14.12.2015 14 дек. 2015 пн 22:45
был в запасе
Лацио
1
Сампдория
1
был в запасе
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