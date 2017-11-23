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Матч-центр
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Кристиан Ледесма
№24
Полузащитник
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Команда
Панатинаикос
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Лугано
1 : 0
Хапоэль
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Лугано
1
Хапоэль
0
был в запасе
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
Виктория
4 : 1
Лугано
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Виктория
4
Лугано
1
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
Лугано
3 : 2
Виктория
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
3
Виктория
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
Лугано
1 : 2
ФКСБ
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лугано
1
ФКСБ
2
минуты: 1' - 90'