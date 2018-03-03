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Мергим Маврай
№3
Защитник
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Команда
Гамбург
Гражданство
Албания
Дата рождения
9 июня 1986 (33) года
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2009/2010
2008/2009
3.03.2018
3 марта 2018
сб
17:30
Гамбург
0 : 0
Майнц
3.03.2018
3 марта 2018
сб
17:30
был в запасе
Гамбург
0
Майнц
0
был в запасе
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
Вердер
1 : 0
Гамбург
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
20:30
был в запасе
Вердер
1
Гамбург
0
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
Гамбург
1 : 2
Байер
11'
11'
11'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
1
Байер
2
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
20:00
Гамбург
1 : 1
Ганновер-96
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
20:00
был в запасе
Гамбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Гамбург
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Гамбург
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
Гамбург
0 : 2
Кельн
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Кельн
2
минуты: 1' - 90'
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
Аугсбург
1 : 0
Гамбург
13.01.2018
13 янв. 2018
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Аугсбург
1
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
22:30
Боруссия
3 : 1
Гамбург
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
3
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
Гамбург
1 : 2
Айнтрахт
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
1
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
17:30
Гамбург
0 : 0
Вольфсбург
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Вольфсбург
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
22:30
Фрайбург
0 : 0
Гамбург
1.12.2017
1 дек. 2017
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Фрайбург
0
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:30
Гамбург
3 : 0
Хоффенхайм
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
3
Хоффенхайм
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:30
Шальке-04
2 : 0
Гамбург
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:30
Гамбург
3 : 1
Штутгарт
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
3
Штутгарт
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
16:30
Герта
2 : 1
Гамбург
28.10.2017
28 окт. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Герта
2
Гамбург
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
Гамбург
0 : 1
Бавария
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Гамбург
0
Бавария
1
минуты: 1' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Майнц
3 : 2
Гамбург
42'
42'
42'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Майнц
3
Гамбург
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
Гамбург
0 : 0
Вердер
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
19:30
был в запасе
Гамбург
0
Вердер
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
Байер
3 : 0
Гамбург
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Байер
3
Гамбург
0
минуты: 1' - 90'
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