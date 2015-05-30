Хавьер Савиола
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 19:00
Верона
2 : 2
Ювентус
30.05.2015 30 мая 2015 сб 19:00
минуты: 84' - 90'
Верона
2
Ювентус
2
минуты: 84' - 90'
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015 24 мая 2015 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Парма
2
Верона
2
минуты: 69' - 90'
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
Верона
2 : 1
Эмполи
17.05.2015 17 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Верона
2
Эмполи
1
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
Кьево
2 : 2
Верона
10.05.2015 10 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Кьево
2
Верона
2
был в запасе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 16:00
минуты: 77' - 90'
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 77' - 90'
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015 29 апр. 2015 ср 21:45
минуты: 76' - 90'
Сампдория
1
Верона
1
минуты: 76' - 90'
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Верона
3
Сассуоло
2
был в запасе
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
Фиорентина
0 : 1
Верона
20.04.2015 20 апр. 2015 пн 21:45
был в запасе
Фиорентина
0
Верона
1
был в запасе
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:45
Верона
0 : 3
Интер
11.04.2015 11 апр. 2015 сб 21:45
минуты: 75' - 90'
Верона
0
Интер
3
минуты: 75' - 90'
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:00
Верона
3 : 3
Чезена
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Верона
3
Чезена
3
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
был в запасе
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015 15 марта 2015 вс 20:00
был в запасе
Верона
2
Наполи
0
был в запасе
7.03.2015 7 марта 2015 сб 22:45
Милан
2 : 2
Верона
7.03.2015 7 марта 2015 сб 22:45
был в запасе
Милан
2
Верона
2
был в запасе
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 1
Рома
22.02.2015 22 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Верона
1
Рома
1
был в запасе
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
Дженоа
5 : 2
Верона
15.02.2015 15 февр. 2015 вс 17:00
был в запасе
Дженоа
5
Верона
2
был в запасе
7.02.2015 7 февр. 2015 сб 20:00
Верона
1 : 3
Торино
7.02.2015 7 февр. 2015 сб 20:00
минуты: 1' - 80'
Верона
1
Торино
3
минуты: 1' - 80'
1.02.2015 1 февр. 2015 вс 17:00
Палермо
2 : 1
Верона
90'
90'
90'
1.02.2015 1 февр. 2015 вс 17:00
минуты: 81' - 90'
Палермо
2
Верона
1
минуты: 81' - 90'
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
53'
53'
53'
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 17:00
53'
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 22:45
Ювентус
4 : 0
Верона
18.01.2015 18 янв. 2015 вс 22:45
минуты: 62' - 90'
Ювентус
4
Верона
0
минуты: 62' - 90'
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015 11 янв. 2015 вс 17:00
минуты: 1' - 74'
Верона
3
Парма
1
минуты: 1' - 74'
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