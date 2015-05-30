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Хавьер Савиола
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
лига чемпионов
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
30.05.2015
30 мая 2015
сб
19:00
Верона
2 : 2
Ювентус
30.05.2015
30 мая 2015
сб
19:00
минуты: 84' - 90'
Верона
2
Ювентус
2
минуты: 84' - 90'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Парма
2 : 2
Верона
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Парма
2
Верона
2
минуты: 69' - 90'
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Верона
2 : 1
Эмполи
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
2
Эмполи
1
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Кьево
2 : 2
Верона
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Кьево
2
Верона
2
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
Верона
0 : 1
Удинезе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
минуты: 77' - 90'
Верона
0
Удинезе
1
минуты: 77' - 90'
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Сампдория
1 : 1
Верона
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
минуты: 76' - 90'
Сампдория
1
Верона
1
минуты: 76' - 90'
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Верона
3 : 2
Сассуоло
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Верона
3
Сассуоло
2
был в запасе
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
Фиорентина
0 : 1
Верона
20.04.2015
20 апр. 2015
пн
21:45
был в запасе
Фиорентина
0
Верона
1
был в запасе
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
Верона
0 : 3
Интер
11.04.2015
11 апр. 2015
сб
21:45
минуты: 75' - 90'
Верона
0
Интер
3
минуты: 75' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
Верона
3 : 3
Чезена
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Верона
3
Чезена
3
был в запасе
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Верона
22.03.2015
22 марта 2015
вс
22:45
был в запасе
Лацио
2
Верона
0
был в запасе
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
Верона
2 : 0
Наполи
15.03.2015
15 марта 2015
вс
20:00
был в запасе
Верона
2
Наполи
0
был в запасе
7.03.2015
7 марта 2015
сб
22:45
Милан
2 : 2
Верона
7.03.2015
7 марта 2015
сб
22:45
был в запасе
Милан
2
Верона
2
был в запасе
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 1
Рома
22.02.2015
22 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Верона
1
Рома
1
был в запасе
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
Дженоа
5 : 2
Верона
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
17:00
был в запасе
Дженоа
5
Верона
2
был в запасе
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
20:00
Верона
1 : 3
Торино
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
20:00
минуты: 1' - 80'
Верона
1
Торино
3
минуты: 1' - 80'
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
17:00
Палермо
2 : 1
Верона
90'
90'
90'
1.02.2015
1 февр. 2015
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Палермо
2
Верона
1
минуты: 81' - 90'
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
Верона
1 : 0
Аталанта
53'
53'
53'
25.01.2015
25 янв. 2015
вс
17:00
53'
минуты: 1' - 90'
Верона
1
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
22:45
Ювентус
4 : 0
Верона
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
22:45
минуты: 62' - 90'
Ювентус
4
Верона
0
минуты: 62' - 90'
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
Верона
3 : 1
Парма
11.01.2015
11 янв. 2015
вс
17:00
минуты: 1' - 74'
Верона
3
Парма
1
минуты: 1' - 74'
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