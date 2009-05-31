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Марио Котело
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Расинг
1 : 1
Хетафе
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
минуты: 90' - 90'
Расинг
1
Хетафе
1
минуты: 90' - 90'
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 88' - 90'
Хетафе
1
Нумансия
0
минуты: 88' - 90'
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
16.05.2009
16 мая 2009
сб
21:00
был в запасе
Депортиво
1
Хетафе
1
был в запасе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
Мальорка
2 : 1
Хетафе
3.05.2009
3 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Мальорка
2
Хетафе
1
был в запасе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
20:00
Валенсия
4 : 1
Хетафе
5.04.2009
5 апр. 2009
вс
20:00
был в запасе
Валенсия
4
Хетафе
1
был в запасе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
Альмерия
2 : 1
Хетафе
1.03.2009
1 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Альмерия
2
Хетафе
1
был в запасе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
Атлетико
1 : 1
Хетафе
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Атлетико
1
Хетафе
1
был в запасе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
1.02.2009
1 февр. 2009
вс
19:00
был в запасе
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
Хетафе
0 : 1
Расинг
54'
54'
54'
18.01.2009
18 янв. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
Нумансия
2 : 0
Хетафе
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Нумансия
2
Хетафе
0
был в запасе
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
4.01.2009
4 янв. 2009
вс
23:00
был в запасе
Хетафе
1
Депортиво
2
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
19:00
был в запасе
Осасуна
5
Хетафе
2
был в запасе