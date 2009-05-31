Марио Котело
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Расинг
1 : 1
Хетафе
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
минуты: 90' - 90'
Расинг
1
Хетафе
1
минуты: 90' - 90'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Хетафе
1 : 0
Нумансия
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 88' - 90'
Хетафе
1
Нумансия
0
минуты: 88' - 90'
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
16.05.2009 16 мая 2009 сб 21:00
был в запасе
Депортиво
1
Хетафе
1
был в запасе
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
Мальорка
2 : 1
Хетафе
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Мальорка
2
Хетафе
1
был в запасе
5.04.2009 5 апр. 2009 вс 20:00
Валенсия
4 : 1
Хетафе
5.04.2009 5 апр. 2009 вс 20:00
был в запасе
Валенсия
4
Хетафе
1
был в запасе
1.03.2009 1 марта 2009 вс 19:00
Альмерия
2 : 1
Хетафе
1.03.2009 1 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
Альмерия
2
Хетафе
1
был в запасе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 23:00
Атлетико
1 : 1
Хетафе
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 23:00
был в запасе
Атлетико
1
Хетафе
1
был в запасе
1.02.2009 1 февр. 2009 вс 19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
1.02.2009 1 февр. 2009 вс 19:00
был в запасе
Бетис
2
Хетафе
2
был в запасе
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
Хетафе
0 : 1
Расинг
54'
54'
54'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Расинг
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
Нумансия
2 : 0
Хетафе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Нумансия
2
Хетафе
0
был в запасе
4.01.2009 4 янв. 2009 вс 23:00
Хетафе
1 : 2
Депортиво
4.01.2009 4 янв. 2009 вс 23:00
был в запасе
Хетафе
1
Депортиво
2
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
Осасуна
5 : 2
Хетафе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
Осасуна
5
Хетафе
2
был в запасе