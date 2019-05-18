Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Серхио Гарсия
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 июня 1983 (36) лет
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Эспаньол
2 : 0
Реал Сосьедад
90'
90'
90'
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Эспаньол
2
Реал Сосьедад
0
был в запасе
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Леганес
0 : 2
Эспаньол
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
был в запасе
Леганес
0
Эспаньол
2
был в запасе
4.05.2019
4 мая 2019
сб
17:15
Эспаньол
3 : 0
Атлетико
4.05.2019
4 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Эспаньол
3
Атлетико
0
был в запасе
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:30
Эспаньол
1 : 1
Сельта
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
21:30
был в запасе
Эспаньол
1
Сельта
1
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
Леванте
2 : 2
Эспаньол
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Леванте
2
Эспаньол
2
был в запасе
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
Эспаньол
2 : 1
Алавес
13.04.2019
13 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Эспаньол
2
Алавес
1
был в запасе
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
14:00
Жирона
1 : 2
Эспаньол
6.04.2019
6 апр. 2019
сб
14:00
был в запасе
Жирона
1
Эспаньол
2
был в запасе
2.04.2019
2 апр. 2019
вт
21:30
Эспаньол
1 : 1
Хетафе
2.04.2019
2 апр. 2019
вт
21:30
был в запасе
Эспаньол
1
Хетафе
1
был в запасе
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:15
Барселона
2 : 0
Эспаньол
30.03.2019
30 марта 2019
сб
18:15
минуты: 65' - 90'
Барселона
2
Эспаньол
0
минуты: 65' - 90'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
Эспаньол
2 : 1
Райо Вальекано
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
3.02.2019
3 февр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Эспаньол
2
минуты: 1' - 90'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
Эспаньол
2 : 4
Реал
34'
34'
34'
27.01.2019
27 янв. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
2
Реал
4
минуты: 1' - 90'
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
23:00
Эйбар
3 : 0
Эспаньол
21.01.2019
21 янв. 2019
пн
23:00
был в запасе
Эйбар
3
Эспаньол
0
был в запасе
4.01.2019
4 янв. 2019
пт
23:00
Эспаньол
1 : 0
Леганес
4.01.2019
4 янв. 2019
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Леганес
0
минуты: 1' - 90'
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:15
Атлетико
1 : 0
Эспаньол
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
18:15
минуты: 1' - 70'
Атлетико
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 70'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
18:15
Эспаньол
1 : 3
Бетис
24'
24'
24'
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
18:15
24'
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90'
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:45
Эспаньол
0 : 4
Барселона
8.12.2018
8 дек. 2018
сб
22:45
минуты: 63' - 90'
Эспаньол
0
Барселона
4
минуты: 63' - 90'
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 3
Жирона
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 72'
Эспаньол
1
Жирона
3
минуты: 1' - 72'
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
Севилья
2 : 1
Эспаньол
11.11.2018
11 нояб. 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Севилья
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры