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Оскар Гонсалес
№10
Полузащитник
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Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
Вальядолид
0 : 1
Гранада
81'
81'
81'
18.05.2014
18 мая 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Гранада
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
Бетис
4 : 3
Вальядолид
11.05.2014
11 мая 2014
вс
20:00
был в запасе
Бетис
4
Вальядолид
3
был в запасе
7.05.2014
7 мая 2014
ср
22:00
Вальядолид
1 : 1
Реал
7.05.2014
7 мая 2014
ср
22:00
минуты: 1' - 64'
Вальядолид
1
Реал
1
минуты: 1' - 64'
3.05.2014
3 мая 2014
сб
22:59
Вальядолид
1 : 0
Эспаньол
3.05.2014
3 мая 2014
сб
22:59
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Эспаньол
0
минуты: 1' - 90'
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
22:59
Сельта
4 : 1
Вальядолид
28.04.2014
28 апр. 2014
пн
22:59
минуты: 1' - 90'
Сельта
4
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
22:00
Вальядолид
0 : 0
Валенсия
6.04.2014
6 апр. 2014
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
0
Валенсия
0
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
Вальядолид
1 : 0
Альмерия
30.03.2014
30 марта 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Альмерия
0
минуты: 1' - 90'
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
Реал Сосьедад
1 : 0
Вальядолид
43'
43'
43'
27.03.2014
27 марта 2014
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Реал Сосьедад
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:00
Вальядолид
1 : 1
Райо Вальекано
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
Севилья
4 : 1
Вальядолид
16.03.2014
16 марта 2014
вс
21:00
минуты: 45' - 90'
Севилья
4
Вальядолид
1
минуты: 45' - 90'
8.03.2014
8 марта 2014
сб
18:00
Вальядолид
1 : 0
Барселона
8.03.2014
8 марта 2014
сб
18:00
минуты: 65' - 90'
Вальядолид
1
Барселона
0
минуты: 65' - 90'
1.03.2014
1 марта 2014
сб
18:00
Малага
1 : 1
Вальядолид
1.03.2014
1 марта 2014
сб
18:00
минуты: 62' - 90'
Малага
1
Вальядолид
1
минуты: 62' - 90'
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
1 : 0
Вильярреал
25.01.2014
25 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Вальядолид
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
-:-
Атлетик
4 : 2
Вальядолид
15'
15'
15'
21.01.2014
21 янв. 2014
вт
-:-
15'
минуты: 1' - 90'
Атлетик
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:59
Гранада
4 : 0
Вальядолид
10.01.2014
10 янв. 2014
пт
22:59
минуты: 1' - 90'
Гранада
4
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90'
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
Вальядолид
0 : 0
Бетис
4.01.2014
4 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 74' - 90'
Вальядолид
0
Бетис
0
минуты: 74' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
Эспаньол
4 : 2
Вальядолид
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Эспаньол
4
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90'
17.12.2013
17 дек. 2013
вт
-:-
Вальядолид
3 : 0
Сельта
17.12.2013
17 дек. 2013
вт
-:-
минуты: 59' - 90'
Вальядолид
3
Сельта
0
минуты: 59' - 90'
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
был в запасе
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
был в запасе
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