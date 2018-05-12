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Роман Вайденфеллер
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
Хоффенхайм
3 : 1
Боруссия
12.05.2018
12 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
3
Боруссия
1
был в запасе
5.05.2018
5 мая 2018
сб
16:30
Боруссия
1 : 2
Майнц
5.05.2018
5 мая 2018
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Майнц
2
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
Вердер
1 : 1
Боруссия
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Вердер
1
Боруссия
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
Боруссия
4 : 0
Байер
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:30
был в запасе
Боруссия
4
Байер
0
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Шальке-04
2
Боруссия
0
был в запасе
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:30
Боруссия
3 : 0
Штутгарт
8.04.2018
8 апр. 2018
вс
16:30
был в запасе
Боруссия
3
Штутгарт
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
Бавария
6 : 0
Боруссия
31.03.2018
31 марта 2018
сб
19:30
был в запасе
Бавария
6
Боруссия
0
был в запасе
18.03.2018
18 марта 2018
вс
15:30
Боруссия
1 : 0
Ганновер-96
18.03.2018
18 марта 2018
вс
15:30
был в запасе
Боруссия
1
Ганновер-96
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
Боруссия
3 : 2
Айнтрахт
11.03.2018
11 марта 2018
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
3
Айнтрахт
2
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
20:30
РБ Лейпциг
1 : 1
Боруссия
3.03.2018
3 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
РБ Лейпциг
1
Боруссия
1
был в запасе
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:30
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
26.02.2018
26 февр. 2018
пн
22:30
был в запасе
Боруссия
1
Аугсбург
1
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:00
Боруссия
0 : 1
Боруссия
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
0
Боруссия
1
был в запасе
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 0
Гамбург
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Гамбург
0
был в запасе
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:30
Кельн
2 : 3
Боруссия
2.02.2018
2 февр. 2018
пт
22:30
был в запасе
Кельн
2
Боруссия
3
был в запасе
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Боруссия
2 : 2
Фрайбург
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Фрайбург
2
был в запасе
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:30
Герта
1 : 1
Боруссия
19.01.2018
19 янв. 2018
пт
22:30
был в запасе
Герта
1
Боруссия
1
был в запасе
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:00
Боруссия
0 : 0
Вольфсбург
14.01.2018
14 янв. 2018
вс
20:00
был в запасе
Боруссия
0
Вольфсбург
0
был в запасе
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
Боруссия
2 : 1
Хоффенхайм
16.12.2017
16 дек. 2017
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
2
Хоффенхайм
1
был в запасе
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
Майнц
0 : 2
Боруссия
12.12.2017
12 дек. 2017
вт
22:30
был в запасе
Майнц
0
Боруссия
2
был в запасе
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
17:30
Боруссия
1 : 2
Вердер
9.12.2017
9 дек. 2017
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Вердер
2
был в запасе
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