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Ян Шлаудрафф
№13
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Фрайбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Фрайбург
1
был в запасе
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Аугсбург
1 : 2
Ганновер-96
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
1
Ганновер-96
2
был в запасе
9.05.2015
9 мая 2015
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 1
Вердер
9.05.2015
9 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Вердер
1
был в запасе
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
Вольфсбург
2 : 2
Ганновер-96
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Ганновер-96
1 : 2
Хоффенхайм
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 79' - 90'
Ганновер-96
1
Хоффенхайм
2
минуты: 79' - 90'
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Байер
4 : 0
Ганновер-96
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Байер
4
Ганновер-96
0
был в запасе
10.04.2015
10 апр. 2015
пт
21:30
Ганновер-96
1 : 1
Герта
10.04.2015
10 апр. 2015
пт
21:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Герта
1
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:30
Айнтрахт
2 : 2
Ганновер-96
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:30
минуты: 68' - 90'
Айнтрахт
2
Ганновер-96
2
минуты: 68' - 90'
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:30
Боруссия
2 : 0
Ганновер-96
15.03.2015
15 марта 2015
вс
19:30
был в запасе
Боруссия
2
Ганновер-96
0
был в запасе
7.11.2014
7 нояб. 2014
пт
22:30
Герта
0 : 2
Ганновер-96
7.11.2014
7 нояб. 2014
пт
22:30
был в запасе
Герта
0
Ганновер-96
2
был в запасе
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 0
Айнтрахт
1.11.2014
1 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Ганновер-96
1
Айнтрахт
0
был в запасе
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
Боруссия
0 : 1
Ганновер-96
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 90' - 90'
Боруссия
0
Ганновер-96
1
минуты: 90' - 90'
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Ганновер-96
0
Боруссия
3
минуты: 84' - 90'
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 72' - 90'
Бавария
4
Ганновер-96
0
минуты: 72' - 90'
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
Ганновер-96
1 : 0
Кельн
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:00
был в запасе
Ганновер-96
1
Кельн
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
был в запасе
Падерборн
2
Ганновер-96
0
был в запасе
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:30
Ганновер-96
2 : 0
Гамбург
14.09.2014
14 сент. 2014
вс
18:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Гамбург
0
был в запасе
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
16:30
Майнц
0 : 0
Ганновер-96
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
16:30
был в запасе
Майнц
0
Ганновер-96
0
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Шальке-04
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Ганновер-96
2
Шальке-04
1
был в запасе