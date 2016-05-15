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Мирослав Клозе
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
Лацио
2 : 4
Фиорентина
74'
74'
74'
15.05.2016
15 мая 2016
вс
21:45
74'
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Фиорентина
4
минуты: 1' - 90'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
Карпи
1 : 3
Лацио
73'
73'
73'
8.05.2016
8 мая 2016
вс
16:00
73'
минуты: 1' - 90'
Карпи
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
1.05.2016
1 мая 2016
вс
21:45
Лацио
2 : 0
Интер
8'
64'
8'
64'
8'
64'
1.05.2016
1 мая 2016
вс
21:45
8'
минуты: 1' - 73'
Лацио
2
Интер
0
минуты: 1' - 73'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:00
Лацио
2 : 0
Эмполи
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 71'
Лацио
2
Эмполи
0
минуты: 1' - 71'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:45
Палермо
0 : 3
Лацио
10', 15'
10', 15'
10', 15'
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
21:45
10', 15'
минуты: 1' - 78'
Палермо
0
Лацио
3
минуты: 1' - 78'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
Лацио
1 : 4
Рома
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
16:00
минуты: 56' - 90'
Лацио
1
Рома
4
минуты: 56' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:45
Милан
1 : 1
Лацио
20.03.2016
20 марта 2016
вс
22:45
был в запасе
Милан
1
Лацио
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Аталанта
68', 90'
68', 90'
68', 90'
13.03.2016
13 марта 2016
вс
22:45
68', 90'
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90'
6.03.2016
6 марта 2016
вс
14:30
Торино
1 : 1
Лацио
6.03.2016
6 марта 2016
вс
14:30
минуты: 1' - 73'
Торино
1
Лацио
1
минуты: 1' - 73'
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
Лацио
0 : 2
Сассуоло
29.02.2016
29 февр. 2016
пн
21:00
минуты: 1' - 76'
Лацио
0
Сассуоло
2
минуты: 1' - 76'
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
Фрозиноне
0 : 0
Лацио
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
20:00
минуты: 66' - 90'
Фрозиноне
0
Лацио
0
минуты: 66' - 90'
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
Лацио
5 : 2
Верона
11.02.2016
11 февр. 2016
чт
22:45
минуты: 80' - 90'
Лацио
5
Верона
2
минуты: 80' - 90'
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:45
Дженоа
0 : 0
Лацио
6.02.2016
6 февр. 2016
сб
22:45
был в запасе
Дженоа
0
Лацио
0
был в запасе
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
Лацио
0 : 2
Наполи
3.02.2016
3 февр. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 70'
Лацио
0
Наполи
2
минуты: 1' - 70'
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
Удинезе
0 : 0
Лацио
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Удинезе
0
Лацио
0
минуты: 75' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Кьево
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Лацио
4
Кьево
1
минуты: 60' - 90'
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Лацио
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 45' - 90'
Болонья
2
Лацио
2
минуты: 45' - 90'
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
20:00
Фиорентина
1 : 3
Лацио
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
20:00
был в запасе
Фиорентина
1
Лацио
3
был в запасе
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Лацио
0 : 0
Карпи
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
минуты: 62' - 90'
Лацио
0
Карпи
0
минуты: 62' - 90'
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
Лацио
1 : 1
Сампдория
14.12.2015
14 дек. 2015
пн
22:45
минуты: 1' - 66'
Лацио
1
Сампдория
1
минуты: 1' - 66'
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