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Георгий Габулов
№8
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2013/2014
2012/2013
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Арсенал
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
11:00
минуты: 82' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Арсенал
2
минуты: 82' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
СКА-Хабаровск
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 61'
Динамо
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 61'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
СКА-Хабаровск
2 : 1
Ростов
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:30
минуты: 78' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Ростов
1
минуты: 78' - 90'
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
Амкар
3 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2017
25 сент. 2017
пн
17:00
минуты: 1' - 90'
Амкар
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Ахмат
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 71'
СКА-Хабаровск
2
Ахмат
2
минуты: 1' - 71'
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
Урал
1 : 1
СКА-Хабаровск
40'
40'
40'
11.09.2017
11 сент. 2017
пн
17:30
минуты: 1' - 90'
Урал
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Спартак
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 62'
СКА-Хабаровск
0
Спартак
0
минуты: 1' - 62'
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
Тосно
0 : 0
СКА-Хабаровск
18.08.2017
18 авг. 2017
пт
19:30
был в запасе
Тосно
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Рубин
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
11:00
минуты: 1' - 65'
СКА-Хабаровск
1
Рубин
1
минуты: 1' - 65'
8.08.2017
8 авг. 2017
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Анжи
8.08.2017
8 авг. 2017
вт
11:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Анжи
0
минуты: 1' - 46'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
20:00
Локомотив
1 : 0
СКА-Хабаровск
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
20:00
минуты: 1' - 79'
Локомотив
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 79'
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
ЦСКА
2 : 0
СКА-Хабаровск
29.07.2017
29 июля 2017
сб
15:00
минуты: 75' - 90'
ЦСКА
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 75' - 90'