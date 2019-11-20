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Уэльс
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Уэльс
Стадион
Кардифф Сити
Тренер
Райан Гиггз
Р. Гиггз
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Гиггз-тренер вывел Уэльс на Евро. Но в стране многие его не любят
#Райан Гиггз
20 ноября 2019, 17:36
Евсеев ссорился с Гиггзом, Бэйл не забил пенальти Акинфееву. Наши матчи дома против команд с Британских островов
#Россия
10 октября 2019, 15:30
Как же тяжело нам играть на островах. Баланс хороший, но всегда проблемы
#Россия
06 сентября 2019, 23:40