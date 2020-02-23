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Рожер Ибаньес
№41
Защитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 нояб. 1998 (21) год
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
14:30
был в запасе
Аталанта
5
Милан
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Аталанта
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
СПАЛ
2 : 3
Аталанта
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
21:45
был в запасе
СПАЛ
2
Аталанта
3
был в запасе