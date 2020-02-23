Рожер Ибаньес
№41
Защитник
Подписаться
Команда
Аталанта
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
23 нояб. 1998 (21) год
Рост
185
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
Рома
4 : 0
Лечче
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Рома
4
Лечче
0
был в запасе
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:45
Аталанта
2 : 1
Рома
15.02.2020 15 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Аталанта
2
Рома
1
был в запасе
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:45
Сассуоло
4 : 2
Рома
1.02.2020 1 февр. 2020 сб 22:45
был в запасе
Сассуоло
4
Рома
2
был в запасе
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
Аталанта
5 : 0
Милан
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 14:30
был в запасе
Аталанта
5
Милан
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
Болонья
2 : 1
Аталанта
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Болонья
2
Аталанта
1
был в запасе
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
СПАЛ
2 : 3
Аталанта
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 21:45
был в запасе
СПАЛ
2
Аталанта
3
был в запасе