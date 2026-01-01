Футбол: Трансферы

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Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
Зимние трансферы не работают – это доказывает английская аналитическая компания (мы не совсем согласны)
#трансферы
Злитесь на «Зенит» и Сутормина? В Европе было 7 похожих случаев
#трансферы
Суперкоманда за 0 рублей. Завтра эти звезды станут свободными агентами
#трансферы
# новости
«Спартак» объявил о трансфере Даниила Хлусевича из «Арсенала». Он перейдет в клуб в январе
Андрей Лунев станет игроком «Байера». Переход анонсировал его представитель
«Динамо» объявило о трансфере Фабиана Бальбуэна после его ухода из «Вест Хэма»
«Спартак» выкупил Мозеса у «Челси». Контракт подписан на два года
Иван Новосельцев ушел из «Сочи» после двух сезонов в клубе
Чалханоглу стал игроком «Интера». Контракт подписан на три года
«Динамо» объявило о трансфере Диего Лаксальта из «Милана»
«Спартак» отдаст Гуса Тиля в аренду на второй сезон подряд. Теперь – в «Фейеноорд»