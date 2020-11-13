Исландия
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Сайт
http://www.ksi.is
Страна
Исландия
Стадион
Лаугардалсвеллур
Тренер
Арнар Видарссон
А. Видарссон
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«Самое исландское видео в мире». Волейболисты тренируются рядом с извергающимся вулканом (он спал шесть тысяч лет)
#Исландия
30 марта, 16:08
До 88-й минуты на Евро выходили Исландия, Шотландия и Словакия. Что было дальше – выход Венгрии и два овертайма
#Евро-2020
13 ноября 2020, 00:56
Низшая точка падения сборной России – тот самый автогол Ковтуна с Исландией. Но все кончилось хорошо
#Юрий Ковтун
14 октября 2020, 20:38
Англию спас полузащитник, который ковырнул газон перед пенальти. Итог: исландец пробил мимо
#Джеймс Уорд-Праус
05 сентября 2020, 23:25
Англию поддерживал один фанат – прилетел на самолете, отсидел пять дней карантина и смотрел игру, стоя за забором
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#Англия
05 сентября 2020, 22:03
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У футбольной Исландии новое лого. Нам нем – герои народных мифов об орле, быке, великане и драконе
#Исландия
06 июля 2020, 14:07
Пока самый странный трансфер зимы – капитан «Ростова» ушел, возможно, из-за алкоголя (или совсем нет?)
#Рагнар Сигурдссон
13 января 2020, 17:16
# новости спорта
Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
13 ноября 2020, 01:22
Три цифры о том, как хороши лидеры Франции
26 марта 2019, 08:34