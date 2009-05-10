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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
0:0
Матч завершен
Нумансия
Сория
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
10 мая 2009, 18:00 МСК
10.05.2009, 18:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Вальядолид
мин
0
Асенхо
Серхио Асенхо
90
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Бараха
Хавьер Бараха
90
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
90
0
Нано
Нано
46
0
Сесма
Хонатан Сесма
90
0
Борха
Борха
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Каноббио
Фабиан Каноббио
62
0
Огбече
Бартоломью Огбече
90
Запасные
0
Вильяр
Хусто Вильяр
0
Руэда
Хесус Руэда
0
Санчес
Оскар Санчес
0
Леон
Педро Леон
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Олдони
Педро Олдони
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Хайо
Эгоитц Хайо
90
0
Марио
Мартинес Марио
67
0
Морено
Хуан Карлос Морено
90
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
46
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Борис
Серхио Борис
90
0
Паласиос
Сезар Паласиос
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
82
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Келемен
Мариан Келемен
0
Бельвис
Карлос Бельвис
0
Ортега
Серхио Ортега
0
Баркеро
Хосе Баркеро
0
Нагоре
Доминго Нагоре
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Лаго Жуниор
Лаго Жуниор