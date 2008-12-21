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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Нумансия
Сория
Баркеро 13
дель Пино 85
Аранда 88
Брит 90
4:3
Матч завершен
Вальядолид
Вальядолид
Вивар Дорадо 53
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
21 дек. 2008, 19:00 МСК
21.12.2008, 19:00 МСК
воскресенье
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Нумансия
мин
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
90
0
Павон
Мануэль Павон
90
0
Керо
Хуан Баррасо Керо
68
0
Бельвис
Карлос Бельвис
90
0
Ортега
Серхио Ортега
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Димас
Дельгадо Димас
78
0
Нагоре
Доминго Нагоре
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
13'
13'
90
0
дель Пино
Хавьер дель Пино
85'
85'
90
0
Гоириа
Асьер Гоириа
90
Запасные
0
Диего де Мигель
Диего де Мигель
0
Борис
Серхио Борис
0
Марио
Мартинес Марио
0
Паласиос
Сезар Паласиос
0
Фелипе
Гурендес Фелипе
0
Брит
Горка Брит
90'
0
Аранда
Карлос Аранда
88'
Вальядолид
мин
0
Гарсия Кальво
Хосе Гарсия Кальво
90
0
Виктор
Мануэль Фернандес Виктор
89
0
Вивар Дорадо
Анхель Вивар Дорадо
53'
53'
90
0
Маркос
Альберто Маркос
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Прието
Луис Прието
90
0
Сесма
Хонатан Сесма
90
0
Рубио
Альваро Рубио
90
0
Леон
Педро Леон
90
Запасные
0
Альберто
Альберто
0
Иньяки Беа
Хауреги Иньяки Беа
0
Санчес
Оскар Санчес
0
Борха
Борха
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
0
Медуньянин
Харис Медуньянин
0
Огбече
Бартоломью Огбече