Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:1
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Уорис 76
Лига 1, 23 тур

Лига 1,

23 тур

Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Тулуза
мин
40
Калинич
Ловре Калинич
90
11
Буагар
Кентен Буагар
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
4
Габриэльсен
Рубен Габриэльсен
90
19
Диаките
Бафоде Диаките
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
30
Рейне
Баптист Рейне
18
Рохель
Агустин Рохель
13
Гонсалвес
Матье Гонсалвес
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
10
Исека
Аарон Исека
Страсбур
мин
1
Селс
Матс Селс
90
17
Беллегард
Жан-Рикне Беллегард
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
27
Лала
Кенни Лала
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
20
Зохи
Кевин Зохи
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
33
Аанеба
Исмаэль Аанеба
6
Гримм
Жереми Гримм
8
Уорис
Маджид Уорис
76'
12
Мотиба
Лебо Мотиба