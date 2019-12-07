Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Коне 7
Томассон 26
Ажорж 48
Мотиба 75
4:2
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Изима-Мирен 3
Саид 50
Лига 1, 17 тур

Лига 1,

17 тур

Франция
7 дек. 2019, 22:00 МСК
7.12.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
7'
7'
90
27
Лала
Кенни Лала
90
24
Джику
Александер Джику
90
26
Томассон
Адриен Томассон
26'
26'
90
1
Селс
Матс Селс
90
12
Мотиба
Лебо Мотиба
75'
75'
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
19
Каси
Антони Каси
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
25
Ажорж
Людовик Ажорж
48'
48'
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
23
Кароль
Лионель Кароль
13
Митрович
Стефан Митрович
10
Корнье
Бенжамин Корнье
22
Фофана
Юссуф Фофана
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
20
Зохи
Кевин Зохи
Тулуза
мин
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
3'
3'
90
7
Градель
Макс Градель
90
30
Рейне
Баптист Рейне
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
25
Саид
Уэсли Саид
50'
50'
90
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
18
Рохель
Агустин Рохель
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
11
Буагар
Кентен Буагар
9
Саного
Яя Саного
10
Исека
Аарон Исека