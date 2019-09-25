Матч завершен
Тулуза
Тулуза
0:2
Матч завершен
Анжер
Анжер
Алиуи 88
Алиуи 90
Лига 1, 7 тур

Лига 1,

7 тур

Франция
25 сент. 2019, 20:00 МСК
25.09.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Тулуза
мин
30
Рейне
Баптист Рейне
90
15
Изима-Мирен
Николя Изима-Мирен
90
12
Силла
Иссиага Силла
90
5
Морейра
Стивен Морейра
90
3
Седзи
Гэн Седзи
90
14
Доссеви
Матье Доссеви
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
17
Сангаре
Ибраим Сангаре
90
20
Кулурис
Эфтимиос Кулурис
90
25
Саид
Уэсли Саид
90
Запасные
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
2
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
7
Градель
Макс Градель
27
Макенго
Жан-Виктор Макенго
6
Сидибе
Калиду Сидибе
9
Саного
Яя Саного
10
Исека
Аарон Исека
Анжер
мин
16
Бутель
Людовик Бутель
90
4
Павлович
Матео Павлович
90
24
Томас
Ромен Томас
90
29
Мансе
Винсент Мансе
90
18
Сантамария
Батист Сантамария
90
10
Фульини
Анжело Фульини
90
23
Бобишон
Антонен Бобишон
90
27
Лаж
Матиас Лаж
90
26
Пелленар
Тео Пелленар
90
21
Нинга
Касимир Нинга
90
19
Баокен
Стефан Баокен
90
Запасные
30
Петкович
Даниэль Петкович
8
Траоре
Исмаэль Траоре
5
Мангани
Томас Мангани
6
Пажо
Венсан Пажо
15
Капелле
Пьеррик Капелле
11
Канга
Вилфрид Канга
7
Алиуи
Рашид Алиуи
88', 90'