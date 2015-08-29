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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Труа
Труа
0:0
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Лига 1, 4 тур
Лига 1,
4 тур
Франция
29 авг. 2015, 21:00 МСК
29.08.2015, 21:00 МСК
суббота
Вильфред Бьен
Вильфред Бьен
Главный Судья
Составы
Труа
мин
25
Пи
Жесси Пи
90
30
Петрич
Денис Петрич
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
6
Мартинс Перейра
Жонатан Мартинс Перейра
90
10
Ниве
Бенжамин Ниве
90
29
Отон
Куэнтин Отон
90
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
65
13
Переа
Брайан Переа
46
27
Жан
Корентен Жан
83
Запасные
1
Дрейер
Маттью Дрейер
11
Ринкон
Ринкон
23
Камю
Фабьен Камю
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
7
Кур
Йоанн Кур
12
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
21
Кабо
Джимми Кабо
Монпелье
мин
30
Лигали
Джонатан Лигали
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
85
6
Марво
Жорис Марво
90
10
Будебуз
Рияд Будебуз
60
17
Ласн
Поль Ласн
90
8
Мартен
Жонас Мартен
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
19
Камара
Сулейман Камара
71
26
Берижо
Кевин Берижо
90
Запасные
1
Пьонье
Лоран Пьонье
3
Конгре
Даниэль Конгре
25
Депланье
Матье Депланье
15
Бенсебаини
Рами Бенсебаини
33
Рибелен
Антони Рибелен
28
Бакар
Джамель Бакар
31
Корнетт
Кентен Корнетт