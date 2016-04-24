Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Руссийон 13
Мартен 34
Камара 56
4:1
Матч завершен
Труа
Труа
Дарбио 20
Санер 27
Лига 1, 35 тур
Лига 1,
35 тур
Франция
24 апр. 2016, 18:00 МСК
24.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
16
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Санер
Матье Санер
27'
27'
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
13'
13'
87
10
Будебуз
Рияд Будебуз
90
8
Мартен
Жонас Мартен
34'
34'
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
13
Скири
Эйе Скири
90
19
Камара
Сулейман Камара
56'
56'
83
29
Нинга
Касимир Нинга
90
Запасные
1
Пьонье
Лоран Пьонье
25
Депланье
Матье Депланье
2
Н'Диайе
Мамаду Н'Диайе
6
Марво
Жорис Марво
20
Сансон
Морган Сансон
22
Вутрич
Себастиен Вутрич
26
Берижо
Кевин Берижо
Труа
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
11
Ринкон
Ринкон
90
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
70
23
Камю
Фабьен Камю
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
20'
20'
87
33
Конфа
Алуа Конфа
90
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
28
Траоре
Шарль Траоре
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
26
Хуммет
Денис Хуммет