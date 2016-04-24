Матч завершен
Монпелье
Монпелье
Руссийон 13
Мартен 34
Камара 56
4:1
Матч завершен
Труа
Труа
Дарбио 20
Санер 27
Лига 1, 35 тур

Лига 1,

35 тур

Франция
24 апр. 2016, 18:00 МСК
24.04.2016, 18:00 МСК
воскресенье
Микаэль Лесаж
Микаэль Лесаж
Главный Судья
Составы
Монпелье
мин
16
Журдрен
Жоффрей Журдрен
90
-
Санер
Матье Санер
27'
27'
90
3
Конгре
Даниэль Конгре
90
4
Хилтон
Виторино Хилтон
90
21
Реми
Вильям Реми
90
24
Руссийон
Джером Руссийон
13'
13'
87
10
Будебуз
Рияд Будебуз
90
8
Мартен
Жонас Мартен
34'
34'
90
14
Дабо
Брайан Дабо
90
13
Скири
Эйе Скири
90
19
Камара
Сулейман Камара
56'
56'
83
29
Нинга
Касимир Нинга
90
Запасные
1
Пьонье
Лоран Пьонье
25
Депланье
Матье Депланье
2
Н'Диайе
Мамаду Н'Диайе
6
Марво
Жорис Марво
20
Сансон
Морган Сансон
22
Вутрич
Себастиен Вутрич
26
Берижо
Кевин Берижо
Труа
мин
1
Дрейер
Маттью Дрейер
90
11
Ринкон
Ринкон
90
25
Пи
Жесси Пи
90
5
Санер
Матье Санер
90
3
Мавинга
Крис Мавинга
90
18
Бен-Саада
Шауки Бен-Саада
70
23
Камю
Фабьен Камю
90
14
Хавьер
Тиаго Хавьер
90
8
Дарбио
Стефан Дарбио
20'
20'
87
33
Конфа
Алуа Конфа
90
27
Жан
Корентен Жан
90
Запасные
16
Грандель
Франк Грандель
28
Траоре
Шарль Траоре
24
Карабуе
Лоссеми Карабуе
19
Азамум
Карим Азамум
7
Кур
Йоанн Кур
26
Хуммет
Денис Хуммет