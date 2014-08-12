Матч завершен
Торпедо
Москва
Рыков 43
1:1
Матч завершен
Амкар
Пермь
Пикущак 62
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
12 авг. 2014, 19:00 МСК
12.08.2014, 19:00 МСК
вторник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
90
2
Тесак
Лукаш Тесак
90
4
Айдов
Дмитрий Айдов
90
33
Рыков
Владимир Рыков
43'
43'
90
15
Тараканов
Егор Тараканов
71
17
Багаев
Михаил Багаев
90
3
Кокошка
Адам Кокошка
90
88
Шевченко
Игорь Шевченко
90
7
Фомин
Семен Фомин
90
77
Салугин
Александр Салугин
90
10
Давыдов
Сергей Давыдов
75
Запасные
13
Блажевич
Горан Блажевич
98
Будаков
Александр Будаков
5
Князев
Иван Князев
33
Новосельцев
Иван Новосельцев
40
Кулешов
Юрий Кулешов
18
Пугин
Алексей Пугин
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
Амкар
мин
1
Герус
Роман Герус
90
3
Занев
Петар Занев
90
21
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
14
Сираков
Захари Сираков
90
8
Киреев
Игорь Киреев
90
5
Гол
Януш Гол
53
9
Благо
Благо
90
87
Огуде
Фегор Огуде
90
7
Пеев
Георги Пеев
61
88
Соломатин
Павел Соломатин
90
Запасные
42
Нарубин
Сергей Нарубин
23
Черенчиков
Иван Черенчиков
25
Вавржиняк
Якуб Вавржиняк
6
Никитин
Алексей Никитин
16
Идову
Брайан Идову
30
Таказов
Сослан Таказов
25
Збожень
Дамиан Збожень
19
Коломейцев
Александр Коломейцев
10
Пикущак
Игорь Пикущак
62'
18
Курзенев
Алексей Курзенев