Матч завершен
Торпедо
Москва
2:1
Матч завершен
Амкар
Пермь
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
19 нояб. 2005, 14:00 МСК
19.11.2005, 14:00 МСК
суббота
Составы