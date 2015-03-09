Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 18 тур

РПЛ,

18 тур

Россия
9 марта 2015, 13:00 МСК
9.03.2015, 13:00 МСК
понедельник
Сергей Куликов
Сергей Куликов
Главный Судья
Составы
Амкар
мин
1
Герус
Роман Герус
94
13
Баланович
Сергей Баланович
83
6
Никитин
Алексей Никитин
94
50
Арзуманян
Роберт Арзуманян
94
87
Огуде
Фегор Огуде
94
91
Бутко
Богдан Бутко
94
19
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
5
Гол
Януш Гол
76
33
Йовичич
Бранко Йовичич
94
9
Прудников
Александр Прудников
65
26
Якубко
Мартин Якубко
94
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
21
Белоруков
Дмитрий Белоруков
16
Идову
Брайан Идову
30
Таказов
Сослан Таказов
8
Киреев
Игорь Киреев
17
Дзахов
Давид Дзахов
4
Батов
Максим Батов
22
Шаваев
Алихан Шаваев
10
Пикущак
Игорь Пикущак
88
Соломатин
Павел Соломатин
Торпедо
мин
30
Жевнов
Юрий Жевнов
94
34
Кацалапов
Александр Кацалапов
94
3
Кокошка
Адам Кокошка
94
33
Рыков
Владимир Рыков
94
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
94
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
94
20
Стеклов
Вадим Стеклов
94
16
Стеванович
Далибор Стеванович
78
23
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
11
Зенев
Сергей Зенев
94
27
Угу Виейра
Угу Виейра
85
Запасные
31
Шафинский
Юрий Шафинский
98
Будаков
Александр Будаков
6
Микуцкис
Томас Микуцкис
5
Князев
Иван Князев
67
Тигиев
Георгий Тигиев
7
Фомин
Семен Фомин
31
Смарасон
Арнор Смарасон
14
Путило
Антон Путило
18
Пугин
Алексей Пугин
91
Кертанов
Константин Кертанов
77
Салугин
Александр Салугин
71
Базелюк
Константин Базелюк