Матч завершен
Амкар
Пермь
0:0
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 15 тур

РПЛ,

15 тур

Россия
9 июля 2005, 16:00 МСК
9.07.2005, 16:00 МСК
суббота
Николай Иванов
Николай Иванов
Главный Судья
Составы