Текстильщик - Кубань: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Текстильщик
Иваново
-:-

Текстильщик - Кубань: 21 ноября 2021 смотреть онлайн

Кубань
Краснодар
ФНЛ, 24 тур

ФНЛ,

24 тур

Россия
21 нояб. 2021, -:- МСК
21.11.2021, -:- МСК
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Предварительный состав

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Текстильщик
мин
7
Горюшкин
Алексей Горюшкин
90
Хрипков
Андрей Хрипков
76
Агеев
Александр Агеев
1
Смирнов
Алексей Смирнов
20
Альшанский
Валерий Альшанский
23
Макушкин
Алексей Макушкин
70
Машуков
Хачим Машуков
71
Бачинский
Максим Бачинский
95
Губочкин
Алексей Губочкин
57
Мнацаканян
Альберт Мнацаканян
17
Фомин
Денис Фомин
Запасные
16
Киселев
Максим Киселев
-
55
Морозов
Юрий Морозов
-
88
Обивалин
Сергей Обивалин
-
22
Маричев
Евгений Маричев
-
15
Семашкин
Дмитрий Семашкин
-
5
Сметанкин
Александр Сметанкин
-
97
Каменщиков
Дмитрий Каменщиков
-
Главный тренер
Сергей Павлов

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26 августа 2019, 15:40