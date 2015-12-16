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Кубок Германии
Штутгарт VS Айнтрахт
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Штутгарт - Айнтрахт: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
3:2
Штутгарт - Айнтрахт: 16 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Кубок Германии, 1/8 финала
Кубок Германии,
1/8 финала
Германия
16 дек. 2015, 21:00 МСК
16.12.2015, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
Айнтрахт
мин
5
Вальсвик
Густав Вальсвик
25
Булут
Онур Булут
9
Хофманн
Филипп Хофманн
11
Путаро
Леандро Путаро
События
Матч окончен 3:2
Прошлые матчи
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
21:00
Штутгарт
3 : 2
Айнтрахт
16.12.2015
16 дек. 2015
ср
21:00
Штутгарт
3
Айнтрахт
2
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Штутгарт
2 : 2
Айнтрахт
08.03.2014
08 марта 2014
сб
17:30
Штутгарт
2
Айнтрахт
2
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:30
Айнтрахт
0 : 4
Штутгарт
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:30
Айнтрахт
0
Штутгарт
4
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