Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Максим 30
Харник 35
2:2
Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
Хохшайд 24
Бичакчич 82
Бундеслига, 24 тур
Бундеслига,
24 тур
Германия
8 марта 2014, 17:30 МСК
8.03.2014, 17:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
81
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Максим
Александру Максим
30'
30'
73
0
Какау
Какау
87
0
Харник
Мартин Харник
35'
35'
90
Запасные
0
Влаходимос
Одиссеас Влаходимос
0
Хагги
Карим Хагги
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Траоре
Ибрахима Траоре
0
Хедира
Рани Хедира
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
0
Вернер
Тимо Вернер
Айнтрахт
мин
0
Корреа
Марсель Корреа
90
0
Давари
Даниэль Давари
90
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
68
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
82'
82'
90
0
Райхель
Кен Райхель
78
0
Кессел
Бенжамин Кессел
90
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
90
0
Хохшайд
Ян Хохшайд
24'
24'
90
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
90
0
Нильсен
Хавард Нильсен
67
Запасные
0
Латер
Беньямин Латер
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
0
Доган
Дениз Доган
0
Васхаузен
Ян Васхаузен
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Вранчич
Дамир Вранчич
0
Адеми
Орхан Адеми