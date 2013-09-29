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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Айнтрахт
Брауншвейг
0:4
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 40
Максим 50
Траоре 76
Харник 86
Бундеслига, 7 тур
Бундеслига,
7 тур
Германия
29 сент. 2013, 18:30 МСК
29.09.2013, 18:30 МСК
воскресенье
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Петкович
Марьян Петкович
90
0
Бичакчич
Эрмин Бичакчич
90
0
Эльабделлауи
Омар Эльабделлауи
90
0
Доган
Дениз Доган
90
0
Райхель
Кен Райхель
90
0
Боланд
Мирко Боланд
90
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
90
0
Крац
Кевин Крац
79
0
Джексон
Симеон Джексон
46
0
Беллараби
Карим Беллараби
90
0
Кумбела
Доми Кумбела
79
Запасные
0
Давари
Даниэль Давари
0
Кессел
Бенжамин Кессел
0
Пертель
Тимо Пертель
0
Тайеркауф
Норман Тайеркауф
0
Пфицнер
Марк Пфицнер
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Адеми
Орхан Адеми
Штутгарт
мин
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
90
0
Бока
Артур Бока
46
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
76'
76'
90
0
Максим
Александру Максим
50'
50'
86
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
40'
40'
90
0
Вернер
Тимо Вернер
74
Запасные
0
Хагги
Карим Хагги
0
Рауш
Константин Рауш
0
Хедира
Рани Хедира
0
Какау
Какау
0
Харник
Мартин Харник
86'
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе