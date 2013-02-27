Штутгарт - Бохум: 27 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
2:0

Штутгарт - Бохум: 27 февраля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Бохум
Бохум
Кубок Германии, 1/4 финала

Кубок Германии,

1/4 финала

Германия
27 февр. 2013, 21:00 МСК
27.02.2013, 21:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
Бохум
мин
23
Теше
Роберт Теше
11
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
5
Декарли
Сауло Декарли
9
Цоллер
Симон Цоллер
3
Соарес
Данило Соарес
17
Блум
Данни Блум
Запасные
7
Майер
Себастьян Майер
-
27
Пантович
Милош Пантович
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

16.08.2014 16 авг. 2014 сб 16:30
Бохум
2 : 0
Штутгарт
16.08.2014 16 авг. 2014 сб 16:30
Бохум
2
Штутгарт
0
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 21:00
Штутгарт
2 : 0
Бохум
27.02.2013 27 февр. 2013 ср 21:00
Штутгарт
2
Бохум
0
23.04.2010 23 апр. 2010 пт 21:30
Бохум
0 : 2
Штутгарт
23.04.2010 23 апр. 2010 пт 21:30
Бохум
0
Штутгарт
2
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Штутгарт
1
Бохум
1
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 16:30
Бохум
1 : 2
Штутгарт
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 16:30
Бохум
1
Штутгарт
2
26.10.2008 26 окт. 2008 вс 19:00
Штутгарт
2 : 0
Бохум
26.10.2008 26 окт. 2008 вс 19:00
Штутгарт
2
Бохум
0
15.03.2008 15 марта 2008 сб 17:30
Бохум
1 : 1
Штутгарт
15.03.2008 15 марта 2008 сб 17:30
Бохум
1
Штутгарт
1
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 21:00
Штутгарт
1 : 0
Бохум
26.09.2007 26 сент. 2007 ср 21:00
Штутгарт
1
Бохум
0

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