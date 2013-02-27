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Кубок Германии
Штутгарт VS Бохум
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Штутгарт - Бохум: 27 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
2:0
Штутгарт - Бохум: 27 февраля 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Бохум
Бохум
Кубок Германии, 1/4 финала
Кубок Германии,
1/4 финала
Германия
27 февр. 2013, 21:00 МСК
27.02.2013, 21:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Штутгарт
мин
33
Бредлов
Фабиан Бредлов
15
Штенцель
Паскаль Штенцель
3
Эндо
Ватару Эндо
8
Кастро
Гонсало Кастро
10
Дидави
Даниэль Дидави
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
27
Гомес
Марио Гомес
-
19
Чурлинов
Дарко Чурлинов
-
Бохум
мин
23
Теше
Роберт Теше
11
Ли Чхун-Ен
Ли Чхун-Ен
5
Декарли
Сауло Декарли
9
Цоллер
Симон Цоллер
3
Соарес
Данило Соарес
17
Блум
Данни Блум
Запасные
7
Майер
Себастьян Майер
-
27
Пантович
Милош Пантович
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
16:30
Бохум
2 : 0
Штутгарт
16.08.2014
16 авг. 2014
сб
16:30
Бохум
2
Штутгарт
0
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
21:00
Штутгарт
2 : 0
Бохум
27.02.2013
27 февр. 2013
ср
21:00
Штутгарт
2
Бохум
0
23.04.2010
23 апр. 2010
пт
21:30
Бохум
0 : 2
Штутгарт
23.04.2010
23 апр. 2010
пт
21:30
Бохум
0
Штутгарт
2
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Штутгарт
1
Бохум
1
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
1 : 2
Штутгарт
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
16:30
Бохум
1
Штутгарт
2
26.10.2008
26 окт. 2008
вс
19:00
Штутгарт
2 : 0
Бохум
26.10.2008
26 окт. 2008
вс
19:00
Штутгарт
2
Бохум
0
15.03.2008
15 марта 2008
сб
17:30
Бохум
1 : 1
Штутгарт
15.03.2008
15 марта 2008
сб
17:30
Бохум
1
Штутгарт
1
26.09.2007
26 сент. 2007
ср
21:00
Штутгарт
1 : 0
Бохум
26.09.2007
26 сент. 2007
ср
21:00
Штутгарт
1
Бохум
0
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